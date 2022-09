Κοινωνία

Κρήτη - Τροχαίο: Πέντε άτομα στο νοσοκομείο μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύγκρουση δυο οχημάτων στον ΒΟΑΚ. Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις Αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του ΚΤΕΟ, όταν δύο ΙΧ – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν μια τριμελής οικογένεια που επέβαιναν στο ένα ΙΧ και δύο νεαρές κοπέλες που επέβαιναν στο άλλο όχημα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως φέρουν ελαφρά τραύματα.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Πρόεδρος χωριού χαρίζει οικόπεδο για να “ζωντανέψει” την περιοχή (βίντεο)

Τένεδος - Τουρκία: Επεισόδιο με σκάφος του ελληνικού Λιμενικού καταγγέλλει η τουρκική Ακτοφυλακή (βίντεο)

Μεξικό: Νεκροί από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με βυτιοφόρο