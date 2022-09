Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όχι αλλαγή στον εκλογικο νόμο - Ο Ανδρουλάκης είχε γραμμή ρήξης με την ΝΔ

Ποια προϋποθεση έθεσε, για να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Τι είπε για τις παρακολουθήσεις, την την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης, τα εθνικά θέματα, τον Ερντογάν και το ενδεχόμενο σύρραξης Ελλάδας - Τουρκίας.

«Εδώ μιλάει το έργο μας. Ήμαστε απολύτως συνεπείς σε ό,τι έχουμε εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ. Το πακέτο που εξαγγέλθηκε χθες θα υλοποιηθεί στο ακέραιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση μπορεί να επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη της οικονομίας και κοινωνίας σε δύσκολη συγκυρία. Παράλληλα υπενθύμισε ότι τα μέτρα έρχονται σε απόλυτη εναρμόνιση με τους στόχους του προϋπολογισμού. «Η Ελλάδα θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ», υπογράμμισε.

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δημιουργούν τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μπορούμε, σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, να στηρίζουμε την κοινωνία και την οικονομία με ένα γενναιόδωρο πακέτο μέτρων. #ΔΕΘ2022 pic.twitter.com/KFICfmpNWA — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 11, 2022

Σε ερώτηση για τον εκλογικό νόμο ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Είναι αλήθεια ότι έχω δεχθεί τέτοιες εισηγήσεις. Δεν είμαι κωλοτούμπας. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σταθεροί. Θα πορευτούμε στις εκλογές με τον ψηφισμένο εκλογικό νόμο. Θα ήταν θεσμικά ανεύθυνο να αλλάξω το εκλογικό νόμο κατεβάζοντας κατά λίγο τον πήχη της αυτοδυναμίας». Πρόσθεσε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεχθεί ότι η κάλπη απλής αναλογικής είναι βόμβα στα θεμέλια της σταθερότητας και τον αλλάξουν μαζί. Έχω χτίσει εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτή τη σχέση δεν είμαι διατεθειμένος να την υποθηκεύσω για κανέναν απολύτως λόγο».

Έχω πει πολλές φορές ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σταθεροί και δεν νοείται να αλλάξουν λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Θα πορευτούμε λοιπόν στις εκλογές με τον ψηφισμένο εκλογικό νόμο. #ΔΕΘ2022 pic.twitter.com/G8iQkLmjxV — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 11, 2022

Ερωτηθείς για το θέμα των παρακολουθήσεων ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Με ταχύτητα κινήθηκαν οι διαδικασίες. Με θάρρος ανέλαβα πολιτική ευθύνη, δέχθηκε παραιτήσεις, ανοίξαμε τη βουλή μια εβδομάδα νωρίτερα, κινήθηκαν οι σχετικές κοινοβουλευτικές θεσμικές διαδικασίες και έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία της εξεταστικής η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και ελπίζω να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Αύριο και μεθαύριο θα έρθει προς κύρωση η ΠΝΠ με την οποία προσθέτουμε μία ακόμα δικλείδα ασφάλειας. Για μία νόμιμη επισύνδεση για πολιτικό πρόσωπο χρειάζονται πρόσθετα φίλτρα. Δεν υπήρξε ποτέ καμία διάθεση για συγκάλυψη. Δεν πρόκειται να κάνουμε τις μυστικές μας υπηρεσίες φύλλο και φτερό. Διέπονται από κανόνες, πρέπει να υπάρχει σοβαρή λογοδοσία. Ο κ. Ανδρουλάκης, κατανοών θυμό και την οργή του, βλέπω ότι επιχειρεί εργαλειοποιηση. Έχει δυνατότητα να πάει στην ΕΥΠ και να λάβει απαντήσεις».

Σε επόμενη ερώτηση αν είναι θεμιτό να παρακολουθούνται πολιτικοί αρχηγοί και πως θα αντιδρούσε αν ο ίδιος ήταν υπό παρακολούθηση επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης απάντησε πως «δεν είναι κανονικό να παρακολουθείται ένας πολιτικός αρχηγός», σημειώνοντας ότι επί της αρχής κανείς δεν πρέπει να εξαιρείται». Πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχουν εξαιρετικά αυστηρά φίλτρα για να μπορεί να διαταχθεί μια νόμιμη επισύνδεση. «Η παρακολούθηση ήταν και νόμιμη και τεκμηριωμένη όμως απαιτούσα περισσότερη πολιτική ευαισθησία. Να είμαστε σαφείς υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να επιτρέπεται η παρακολούθηση ενός πολιτικού ή δημοσιογράφου», συμπλήρωσε.

Για τον κ. Ανδρουλάκη είπε επίσης ότι απέφυγε να συναντηθεί μαζί του και έχει πει ότι δεν δέχεται να είναι πρωθυπουργός σε κυβέρνηση συνεργασίας. «Αυτό το σφάλμα που έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κ Ανδρουλάκη, να μείνει σε γραμμή ρήξης με τη ΝΔ. Ακολουθεί πολιτική που τον φέρνει σε απόσταση από το δικό του κοινό και ο ίδιος θα απαντήσει πως αντιλαμβάνεται το δικό του ρόλο και πως θα απαντήσει στα διλήμματα μετά τις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε.

Ερωτηθεις σε περίπτωση αδυναμίας αυτοδυναμίας αν θα πάει σε επόμενες εκλογές ή θα επιδιώξει συνεργασία με άλλο κόμμα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θεωρώ ότι η απλή αναλογική είναι καταστροφικό σύστημα για τη χώρα. Η εκτίμηση μου ότι θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές προκύπτει από τα απλά μαθηματικά. Αριθμητικά αν επιχειρούσαμε να προβάλλουμε τα σημερινά δεδομένα δημοσκοπήσεις, θεωρητικά υπάρχει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα. Θα συνιστά πολιτική τερατογέννεση. Γι'αυτό η πρώτη κάλπη έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να είναι σκαλοπάτι να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να εξηγήσουμε γιατί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που δεν είναι ανάγκη μονοκομματική μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια».

«Θεωρώ απαράδεκτες τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα τον ακολουθήσει το δρόμο της πρόκλησης αλλά θα συνεχίσει να δίνει σαφείς απαντήσεις εντός και εκτός. Είπε ότι η Τουρκία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σημειώνοντας όμως ότι θα επιδιώκουμε πάντα ανοιχτούς διαύλους με την Τουρκία.

Σε ερώτηση για την ενεργειακή κρίση και τη στήριξη των νοικοκυριών, είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει κίνητρα προς τους πολίτες για εξοικονόμηση ενέργειας προσθέτοντας ότι, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, κάθε νοικοκυριό θα λάβει στήριξη. Επίσης είπε ότι θα υπάρχει επιδότηση στην τιμή του φυσικού αερίου. «Προσβλέπουμε και στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την ενέργεια. Επιδιώκουμε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου για την αποσταθεροποίηση είναι επιλογή της Ρωσίας.

Είπε επίσης ότι θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχουν δυνάμεις εντός της χώρας που επιδιώκουν την πολιτική αστάθεια, με την έννοια ότι η αντιπολίτευση έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές με την απλή αναλογική. «Αυτό από μόνο του συνιστά μια αποσταθεροποιητική ενέργεια διότι θα κινδυνεύσουμε να βρεθούμε εν μέσω μιας δύσκολης συγκυρίας με έναν επιθετικό γείτονα, με ένα βαρύ χειμώνα, να εκχωρήσουμε την αρμοδιότητα διακυβέρνησης της χώρας σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση σε μια εποχή που πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις κάθε μέρα» είπε. Η κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει τον εκλογικό κύκλο προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης για το ρόλο της Τουρκίας είπε ότι είναι η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν επέβαλε κυρώσεις στην Ρωσία και ότι υπάρχει προβληματισμός σε ΗΠΑ και Ευρώπη για τη στάση της.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει στηλιτεύσει το ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου που επιδιώκει το ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία και πρόσθεσε «αποτελεί χρέος μου όχι μόνο να ασφαλίσω τη χώρα ενισχύοντας την αποτρεπτική μας δυνατότητα αλλά ταυτόχρονα να οικοδομώ στέρεες συμμαχίες ώστε η Τουρκία να αντιληφθεί τελικά ότι ο δρόμος στον οποίο πορεύεται είναι αδιέξοδος».

«Θέλω να διαβεβαιώσω απόλυτα τους πολίτες ότι έχουμε κάνει ό,τι χρειαστεί για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται τόσο σε ό,τι αφορά στην προμήθεια του φυσικού αερίου, όσο και σε αυτή του LNG» απήντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για το κατά πόσον είναι εξασφαλισμένη η ενεργειακή επάρκεια.

Προσέθεσε, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδίδεται σε μία απίστευτη παραπληροφόρηση σε ό,τι αφορά τη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. «Δεν μπορούμε να ζούμε στον κόσμο των fake news, να μην αναπαράγονται τέτοια ψέματα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι έχει απέναντί του μία αντιπολίτευση του «δώσ' τα όλα» ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπερβεί τα δημοσιονομικά όρια.

Σε ερώτηση για το δημογραφικό πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως είναι ένα ζήτημα που χρήζει ευρείας διακομματικής συναίνεσης και προανήγγειλε σημαντικές πρωτοβουλίες.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε εκ νέου θετικός σε μία πιθανή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, αλλά, όπως διευκρίνισε, «δεν μπορώ να τον πιάσω και από το λαιμό». Επέμεινε, ωστόσο, πως η άτυπη Σύνοδος της ΕΕ στην Πράγα είναι μία ευκαιρία και ότι η Ελλάδα είναι θετική να προσκληθεί η Τουρκία εκεί. Επεσήμανε, ωστόσο, πως κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και σημείωσε ότι θα ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να καταδειχθεί πως η στάση της είναι αδιέξοδη. Αναφορικά με την αυριανή του συνάντηση στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν, τόνισε ότι αυτή θα απασχολήσουν οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, η γραμμή άμυνας έναντι της Ρωσίας, αλλά και οι διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως αριθμητικά μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Μέρα25 με την ανοχή ή στήριξη του ΚΚΕ είναι εφικτή στην κάλπη της απλής αναλογικής, προσιδιάζει, ωστόσο, σε μία τερατογένεση, που δεν απηχεί τη βούληση του ελληνικού λαού.

Τόνισε ότι σέβεται τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε με νόημα πως είναι περισσότερα αυτά που ενώνουν τους δύο άνδρες και κατ' επέκταση τους δύο πολιτικούς χώρους και υπενθύμισε πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ανάμεσα στα 10 πολιτικά πρόσωπα, που «κρεμάστηκαν» στα μανταλάκια στην πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση της Novartis, όπως είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η επιλογή του να τον προτείνει για την Επιτροπή Σοφών είναι δικαιωμένη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το μεταναστευτικό και τη στάση της Τουρκίας στον Έβρο και στα σύνορα απάντησε: «Η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση. Όταν λέμε ότι φυλάμε τα σύνορα με αποτελεσματικότητα και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε». Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα Σώματα που φυλάνε τα σύνορα και διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε αταλάντευτοι την πολιτική που ακολουθούμε».

Για τις ΜΚΟ που αναπαράγουν ρητορική της Τουρκίας για το θέμα, είπε τα εξής: «Υπάρχουν κάποιες ΜΚΟ για τις οποίες το προσφυγικό είναι μπίζνα. Ξέρουμε με ποιες θέλουμε να συνεργαζόμαστε και ποιες είναι ενδεχομένως προβληματικές. Η εργαλειοποίηση προσφύγων είναι συμπεριφορά που πρέπει να είναι και πολιτικά κατακριτέα. Για τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα και είναι πραγματικοί πρόσφυγες, έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου και έχουμε αποφορτίσει τις δομές».

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, αν οι απειλές μπορούν να οδηγήσουν και σε πολεμικές κινήσεις, είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ σύρραξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας με την Τουρκία επιτιθέμενη. Αν συνέβαινε, η Τουρκία θα έπαιρνε απάντηση η οποία θα ήταν καταλυτική. Για το ευρύτερο ζήτημα, η στάση μας στην Ουκρανία δεν αποσκοπεί μόνο να στηρίξουμε μία χώρα η οποία είναι αμυνόμενη. Είναι μία στάση η οποία θέτει διαχωριστική γραμμή μεταξύ των χωρών που σέβονται το απαραβίαστο συνόρων, τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και εκείνες που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάζουν τα σύνορα κατά το δοκούν».

Η χώρα μας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στο μέτωπο των μεταναστευτικών ροών. Έχουμε αποδείξει ότι όταν λέμε ότι φυλάμε τα σύνορά μας με αποτελεσματικότητα αλλά και με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 11, 2022

Σε ερώτηση για τη δημόσια υγεία και την κατάσταση των δημοσίων περιφερειακών νοσοκομείων, είπε ότι το ζήτημα της στελέχωσης απασχολεί την κυβέρνηση. «Το υπουργείο Υγείας θα εξαγγείλει σύντομα μέτρα και κίνητρα. Δεν πρέπει να αισθάνονται οι συμπολίτες μας στην περιφέρεια, πολίτες β' κατηγορίας. Η πανδημία ανέδειξε πολλές διακρίσεις στην ποιότητα της περίθαλψης. Υπήρχε διαφορετική επίδοση νοσοκομείων της περιφέρειας. Μας προβληματίζει. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η έμφαση στην ποιότητα θα πρέπει να έχει οριζόντια χαρακτηριστικά. Αυτός ο εξορθολογισμός του υγειονομικού χάρτη της χώρας, πρέπει να προχωρήσει. Γιατί μπορεί να έχουμε δομές αλλά να μην είναι σωστά στελεχωμένες. Απολύτως πιστοί στη δέσμευσή μας ότι δεν θα κλείσει καμία δομή, πρέπει να σκεφτούμε την αναδιάταξη των δυνάμεών μας», ανέφερε.

Για τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης είπε ότι έχουν σημαντικούς πόρους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ δίνουν πλαίσιο στήριξης. «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν σχεδιαστεί για να διατεθούν σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και οικονομία», υπογράμμισε.

Για την επιτροπή που αφορά τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και το ενδεχόμενο καθιέρωσης γάμου για ομόφυλα ζευγάρια, αλλά και για το αν θα αποκτήσει νομική υπόσταση ο όρος «γυναικοκτονία» ανέφερε: «Για πρώτη φορά η χώρα μας έχει εθνική στρατηγική για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Έχουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Καταργήθηκε, πχ η απαγόρευση αιμοδοσίας, καταργήσαμε θεραπείες μεταστροφής, ρυθμίστηκε το ζήτημα των επεμβάσεων σε intersex βρέφη. Για πρώτη φορά άτομα που ανοικτά είναι ομοφυλόφιλα συμμετέχουν σε ελληνική κυβέρνηση. Είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται από κεντροδεξιά κυβέρνηση. Υπάρχει ήδη νομική κατοχύρωση του συμφώνου συμβίωσης. Για τον πολιτικό γάμο, κάθε πράγμα στον καιρό του.

Αποδέχομαι τον όρο "γυναικοκτονία". Γιατί θέλω να προσδιορίσω ότι αυτά τα εγκλήματα, αυτά που τα κρύβαμε κάτω από το χαλί, πρέπει να αποκτήσουν ιδιαίτερο χαρακτηρισμό ο οποίος δεν πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερη και ξεχωριστή νομική κατοχύρωση. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μία γυναικοκτονία είναι πιο απεχθής από δολοφονία ενός παιδιού ή ηλικιωμένου. Ναι, να χρησιμοποιούμε τον όρο γιατί αυτό επιβάλλει το σπάσιμο της σιωπής γύρω από εγκλήματα που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στο δίλημμα «δεύτερη εντολή προόδου ή δεύτερη φορά στη συμφορά» και τόνισε πως αυτό αλλά και η τελική επιλογή του πρωθυπουργού θα είναι το ζητούμενο των επόμενων εκλογών. «Εάν όχι εμείς ποιοι; Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση; Δεν την έχω ακούσει. Το δίλημμα "Μητσοτάκης ή Τσίπρας" το καταλαβαίνει ο πολίτης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ξεκαθάρισε πως πολιτικά δεν βρίσκεται κοντά με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Επίσης είπε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει στελέχη και από άλλους πολιτικούς χώρους. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε πως στην Θεσσαλονίκη παρατηρείται πλέον συνωστισμός εν εξελίξει έργων υποδομής ενώ για το μετρό επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «ποιος πιστεύει ένα κόμμα, που ζωγράφιζε μουσαμάδες»;

«Η βία βαίνει μειούμενη, η Αστυνομία έχει ενισχυθεί και πολλά άβατα δεν υπάρχουν πια. Στα πανεπιστήμια προχωρούμε με δυσκολίες είναι αλήθεια στην εφαρμογή του νόμου. Πρέπει τα πανεπιστήμια μας να είναι ασφαλή, ως εκ τούτου έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδος. Ωστόσο, είναι σαφές πως ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες μορφές βίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Οποιαδήποτε υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού μας κάνει να αισθανόμαστε πιο άνετα ότι αν χρειαστεί κάτι παραπάνω θα μπορέσουμε να το καλύψουμε, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας προγραμματισμός για επιπλέον μέτρα πέραν αυτών που έχουν ανακοινωθεί» είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αύριο θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων για την στέγη των νέων από το οικονομικό επιτελείο.

Ακόμη ανέφερε ότι το πρόγραμμα για τη στέγαση φοιτητών είναι άμεσο, ενώ σύντομα θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα δανεισμού με πολύ χαμηλά επιτόκια. «Μας απασχολεί το ζήτημα της φοιτητικής στέγης» είπε ο πρωθυπουργός και δήλωσε ανοιχτός σε κάθε τεκμηριωμένη και επεξεργασμένη πρόταση της αντιπολίτευσης.

«Η μεγαλύτερη ανισότητα σήμερα στη χώρα είναι η ανεργία» τόνισε, προσθέτοντας ότι τα μεγαλύτερα επίπεδα φτώχειας δεν είναι στους ηλικιωμένους, είναι σε μεσήλικες που δεν έχουν εργασία. «Η καλύτερη πολιτική αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων είναι μια πολιτική η οποία μειώνει γρήγορα την ανεργία και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους, έχουμε την πιο γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να την μειώσουμε και άλλο» είπε ο Πρωθυπουργός.

Σημείωσε ακόμη πως θα είναι πιο φτηνό να θερμανθεί κανείς φέτος με πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με το φυσικό αέριο, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχει σημαντική στήριξη στο φυσικό αέριο.

Επισήμανε ότι μειώνεται σταδιακά η λειτουργία των μονάδων λιγνίτη στη χώρα την τελευταία δεκαετία, σημειώνοντας ότι η απολιγνιτοποίηση ως μακροχρόνια πολιτική είναι μονόδρομος για τη χώρα. «Η καταφυγή στον λιγνίτη για 1-2 χρόνια είναι προσωρινό μέτρο και έχει οικονομικό νόημα όσο οι τιμές του φυσικού αερίου είναι στα εξωφρενικά επίπεδα που βρίσκονται σήμερα» είπε.

Για το απόρρητο σε σχέση με την υπόθεση Ανδρουλάκη, αφού είπε ότι διαφωνεί με όσους μιλούν για την άρση του, σημείωσε: «Έχουμε επιχειρηματολογήσει εκτενώς για την ανάγκη διαφύλαξης του απορρήτου σε απολύτως κρίσιμες διαδικασίες, όπως αυτές που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών και δεν θεωρώ ότι η προστασία του απορρήτου πρέπει να αρθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση».

Αναφερόμενος στην πανεπιστημιακή αστυνομία μετά από σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και το σημαντικό είναι να κερδηθεί το στοίχημα ότι δεν μιλάμε για κατασταλτικό μηχανισμό. «Θα το κερδίσουμε και θα επιμείνουμε στην κατεύθυνση που έχουμε κινηθεί», υπογράμμισε.

Για την εξάντληση της τετραετίας είπε ότι δεν θα αποκαλύψει τον ακριβή χρόνο των εκλογών επαναλαμβάνοντας ότι «θα εξαντλήσουμε την τετραετία».

Για τις ωφέλειες από το Ταμείο Ανάκαμψης και ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Η πρόταση της Ελλάδος ήταν από τις πρώτες που εγκρίθηκε γιατί ήταν πολύ καλά επεξεργασμένη. Οι διαδικασίες έγκρισης των εκταμιεύσεων είναι πιο αυστηρές από το ΕΣΠΑ. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Ναι σε μία ενεργή κοινωνική πολιτική», τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην «Ημέρα καριέρας» που έγινε χθες στη ΔΕΘ, ενώ είπε ότι αυτή είναι η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης με άλλους που θέλουν τους πολίτες «πελάτες».

Για το ενδεχόμενο αναχηματισμού και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους απάντησε αρνητικά. «Τρία "όχι". Όχι εκλογές, όχι αλλαγή του εκλογικού νόμου, όχι ανασχηματισμός. Το επιτελικό κράτος θέτει ένα πλαίσιο που με τη σειρά του θέτει τους κανόνες που λειτουργεί μία κυβέρνηση. Αυτά δεν υπήρχαν στη χώρα μας», υπογράμμισε.

«Η προσήλωσή μου σε αυτό που αποκαλούμε επιτελικό κράτος είναι αδιαπραγμάτευτη», πρόσθεσε και αναρωτήθηκε ποια είναι η εναλλακτική σε αυτούς που ασκούν κριτική.

Για το στόχο επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023 ο πρωθυπουργός δήλωσε πως «θα τον πετύχουμε. Η όποια καθυστέρηση δεν θα σχετίζεται τόσο με την οικονομική μας πολιτική όσο με τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας. Ναι, η επίλυση του να έχουμε σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές, είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα».

Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό και το εύρος της αύξησης τον Μάιο απάντησε: «Ο νόμος ορίζει με σαφήνεια τη διαδικασία μέσα από την οποία προσδιορίζεται η αύξηση. Θα ξεκινήσει αρχές του χρόνου. Αυτό είναι το συνετό. Απαιτείται ετήσιος προγραμματισμός και για τις επιχειρήσεις. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το ύψος της αύξησης».

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα στείλει τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία τόνισε πως «η στήριξη δεν πρόκειται να είναι εις βάρος της χώρας».

«Ο δρόμος Γιάννενα-Κακαβιά θα είναι ένας σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Η πρόσδεση της Αλβανίας στο ευρωπαϊκό άρμα είναι προς όφελος μας, αλλά αυτή η διαδικασία είναι μακρά. Έχω μία καλή σχέση με τον Έντι Ράμα, πάντα βεβαίως με την αναγνώριση ότι η εκεί ελληνική εθνική μειονότητα πρέπει να τυχαίνει προστασίας, κάτι, που έχω καταστήσει σαφές, αλλά και είναι ένα ζήτημα που καθορίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας», σημείωσε σε σχετική ερώτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο πρωθυπουργός τόνισε πως το μοντέλο που πρέπει να εφαρμοσθεί είναι αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ ενδεικτικά είναι τα μοντέλα της κυκλικής οικονομίας, όπως στην Τήλο. «Πιστεύω πως το κράτος πρέπει να είναι αρωγός και να βοηθά συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν θα συμβεί να είμαστε "ξένοι στον τόπο μας".

Στο ζήτημα των πυρκαγιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δέχεται κάθε καλόπιστη κριτική, αλλά όχι από αυτούς που στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας πήραν βαθμό κάτω από τη βάση. Τόνισε πως κατεγράφη πρόοδος, προειδοποίησε πάντως, πως θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ γνωστοποίησε πως η κυβέρνηση εστιάζει στον τομέα της πρόληψης.

Στα θέματα Υγείας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη στελέχωση των νοσοκομείων, σε νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό. Επέμεινε δε, ότι η απόφαση να αυξηθεί ο μισθός των γιατρών γίνεται ακριβώς για την ενίσχυση του ΕΣΥ. «Το νέο ΕΣΥ είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την δεύτερη 4ετία» είπε χαρακτηριστικά.

Στο θέμα των συντάξεων ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η πρόοδος στην απονομή των συντάξεων είναι σημαντική. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των συντάξεων, τόνισε πως αυτή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αρχικώς προϋπολογιζόταν. Η αύξηση, ύψους 6%, ίσως και μεγαλύτερη, δεν είναι επί των καθαρών αποδοχών.

«Θεωρώ ότι υπάρχει μια δυσαρμονία του τρόπου με την οποία βλέπουν την κυβέρνηση συμπολίτες μας που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ και της απόλυτης, κατηγορηματικής έντονης κριτικής που μας ασκεί ο κ. Ανδρουλάκης. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι οι ψηφοφόροι του είναι πιο μπροστά από τον ίδιο. Έχω ενηλικιωθεί τη δεκαετία του '80 και είναι λες και βλέπω ένα deja vu ως προς την ένταση του λόγου, μόνο που ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. 'Αρα αυτές οι εντάσεις και η αναζήτηση φαντασμάτων και ενός πολιτικού εχθρού που παραπέμπει στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν σε ένα νέο πολιτικό» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Για το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης είπε ότι στη Θράκη σήμερα υπάρχει μια κοσμογονία και ότι το πόρισμα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και περιέχει πολύ ουσιαστικές προτάσεις και θα υλοποιηθεί. «Ήδη έχουν γίνει σημαντικά πράγματα όπως η επίλυση της εκκρεμότητας του 12% που ταλάνιζε τις επιχειρήσεις χρόνια. Ποτέ οι προοπτικές της Θράκης δεν ήταν πιο θετικές από ό,τι σήμερα» τόνισε.

Για την κριτική του ξένου Τύπου ανέφερε «η κριτική είναι καλοδεχούμενη και επιβεβλημένη, όπως και η γνώμη είναι καλοδεχούμενη έστω και αν δεν μας αρέσει ή έχει ιδεολογικές αναφορές, όμως η διαστρέβλωση των στοιχείων δεν είναι αποδεκτή. Όταν διαστρεβλώνονται τα στοιχεία, θα πρέπει να δίνονται απαντήσεις και έφερε ως παράδειγμα δημοσιεύματα του εξωτερικού που αναφερόταν στο περιστατικό με τους 38 μετανάστες και το νεκρό παιδί, κάτι που αμφισβητείται σοβαρά -αν υπήρξε τέτοιο περιστατικό- και δεν είδα να ανασκευάζουν αυτά τα έντυπα που το έγραψαν».

«Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 3 χρόνια» είπε και προσέθεσε: «Να θυμίσω ότι προσωπικά ήμουν επισπεύδων προκειμένου να εκδιωχθεί ο κ. Όρμπαν από το ΕΛΚ» είπε.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου δήλωσε ότι υλοποείται κανονικά και μακάρι να παραδοθεί νωρίτερα όπως άλλα έργα. Για τις υποδομές στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, είπε ότι θα είναι στην Πάτρα εντός του Οκτωβρίου για να γίνει συνολική επισκόπηση όσων έχουν γίνει και όσων πρέπει να γίνουν.

Σε άλλη ερώτηση για την προστασία των ζώων που δεν είναι συντροφιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι χρειάζεται προσαρμογή του νομικού πλαισίου. «Θα την κάνουμε», είπε.

Ερωτηθείς για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, όπως η Εύβοια, αλλά και από την τουριστική κίνηση στα βόρεια του νησιού, είπε ότι «δεν είναι δυνατόν να κλείσει η βόρεια Εύβοια τις πληγές της μέσα σε ένα χρόνο». Ανέφερε ότι η επιτροπή Μπένου έχει εκπονήσει μακροχρόνιο πρόγραμμα και ειδικά για τον τουρισμό είπε ότι εξέπληξε ευχάριστα.

Σχετικά με την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, είπε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν αυτή τη στιγμή.

