Κερατσίνι: Συμμορία ανηλίκων χτύπησε παιδί για να το κλέψει

Άμεση ήταν η κινητοποίηση αστυνομικών που συνέλαβαν τους "άγουρους" κακοποιούς, καθώς και μια 48χρονη.

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων στο Κερατσίνι για απόπειρα ληστείας σε βάρος άλλου ανήλικου, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μεσημβρινές ώρες της 8-9-2022 στο Κερατσίνι, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν ανήλικο και με την χρήση σωματικής βίας και μεταλλικού αντικειμένου αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρηματικό ποσό. Ο παθών αντιστάθηκε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ εντόπισαν στο Κερατσίνι τους εντόπισαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπου αναγνωρίσθηκαν ως οι δράστες της προηγηθείσας απόπειρας ληστείας και συνελήφθησαν.

Επιπρόσθετα, στο Τμήμα Ασφαλείας οδηγήθηκε η 48χρονη μητέρα του ενός εκ των δραστών η οποία και συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

