Δένδιας - 11η Σεπτεμβρίου: τιμάμε τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών

Τι αναφέρει στο μήνυμά του μέσα από το Twitter, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για την ημέρα μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, "η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό εταίρων και συμμάχων, για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας"

Ο Νίκος Δένδιας, έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter: «Τιμάμε σήμερα τη μνήμη των χιλιάδων θυμάτων των τρομοκρατικών ενεργειών στις ΗΠΑ, στις 11/9/2001, οι οποίες συγκλόνισαν την υφήλιο. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό εταίρων και συμμάχων, για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας».

