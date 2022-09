Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Μετά τη Σκωτία το "ταξίδι" της Βασίλισσας ΕΛισάβετ θα τελειώσει στο Λονδίνο όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της.

Η νεκροφόρα που μεταφέρει την σορό της βασίλισσας Ελισάβετ έφθασε το παλάτι του Χόλιρουντχαουζ στο Εδιμβούργο, όπου την υποδέχθηκε μεγάλο πλήθος.

Η φάλαγγα των αυτοκινήτων ξεκίνησε το πρωί από το κάστρο του Μπαλμόραλ για να κάνει ένα ταξίδι 300 χιλιομέτρων μέχρι την πρωτεύουσα της Σκωτίας που διήρκεσε 6 ώρες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην ύπαιθρο της Σκωτίας για να χαιρετίσουν την πομπή.

Το φέρετρο θα παραμείνει την νύκτα στην αίθουσα του θρόνου της βασιλικής κατοικίας στο Εδιμβούργο. Θα ακολουθήσει αύριο θρησκευτική τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Αιγιδίου (Saint Giles) παρουσία του βασιλιά Καρόλου Γ'. Την Τρίτη η σορός θα μεταφερθεί στο Λονδίνο.

Η πομπή θα ξεκινήσει στις 14.35, με τον Βασιλιά και ορισμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας να ακολουθούν πεζοί. Στις 14.55, το φέρετρο θα μεταφερθεί στον καθεδρικό ναό με το Στέμμα της Σκωτίας στην κορυφή.

Το φέρετρο θα βρίσκεται στον Καθεδρικό Ναό και τα μέλη του κοινού μπορούν να αποτίσουν τα σέβη τους σε λαϊκό προσκύνημα. Οι πενθούντες θα μπορούν να δουν το φέρετρο από τις 17:00, με σύστημα αναμονής στην ουρά και αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και περιορισμούς στα κινητά τηλέφωνα, καθώς απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφιση και η εγγραφή βίντεο.

Η επιστροφή της βασίλισσας Ελισάβετ στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο θα γίνει την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημέρα D+3, και από εκεί θα συνεχιστούν οι διαδικασίες του πρωτοκόλλου, μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, την ημέρα κηδείας της 96χρονης μονάρχη, που έχει ήδη ανακηρυχθεί σε αργία για όλη τη Βρετανία.

