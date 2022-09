Κοινωνία

Ακρόπολη: συνελήφθη ο άνδρας που κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας βρίσκεται στα χέρια των αρχών μετά από πολλές ώρες παραμονής του στο σημείο.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο άνδρας που έφερε την αναστάτωση το μεσημέρι της Κυριακής, στον βράχο της Ακρόπολης.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον άνδρα που ανέβηκε στη σκαλωσιά του Παρθενώνα στην ακρόπολη και κρέμασε σημαίες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το αστέρι της Βεργίνας.

Στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ένας διαπραγματευτής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελισάβετ: Ουίλιαμ - Κέιτ και Χάρι - Μέγκαν μαζί στο κάστρο του Ουίνσδορ (εικόνες)

Ακρόπολη - Παρθενώνας: άνδρας κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές (εικόνες)

Πάτρα: πατέρας και γιος πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών