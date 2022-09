Πολιτισμός

Ακρόπολη - Παρθενώνας: άνδρας κρέμασε σημαίες στις σκαλωσιές (εικόνες)

Ο άνδρας ξέφυγε από την προσοχή των υπεύθυνων για την ασφάλεια του χώρου και σκαρφάλωσε στις σκαλωσίες. Διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να κατέβει.

Ένα πρωτόγνωρο επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ακρόπολη, καθώς ένας άνδρας διέφυγε της προσοχής των φυλάκων και σκαρφάλωσε στον Παρθενώνα με σκοπό να κρεμάσει σημαίες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το αστέρι της Βεργίνας.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και προσπαθούν να πείσουν τον άνδρα να κατέβει απο εκεί για την ασφάλεια του ίδιου και του μνημείου.

Στο διαδίκτυο ήδη έχουν ξεκινήσει να ανεβαίνουν τα πρώτα βίντεο στα οποία φαίνονται οι αστυνομικοί να παρατηρούν τις σημαίες που βρίσκονται πάνω στις σκαλωσιές του Παρθενώνα.

#Ακρόπολη πριν από λίγο οι επισκέπτες αντίκρυσαν αυτό το θέαμα. Δεν ξέρω ποιος ή ποιοι πέρασαν μέσα στο μνημείο και ανέβηκαν (είναι και επικίνδυνο!) πάνω στον Παρθενώνα, ούτε τι ήθελαν να συμβολίσουν με όλες αυτές τις σημαίες.

