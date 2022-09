Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πριμ στους παίκτες για τη νίκη με την ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο πριμ στο «τριφύλλι» για τη νίκη στο ντέρμπι και το 4 στα 4!

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και τη μεγάλη νίκη των «πράσινων» με 2-1 που τους οδήγησε στο «4Χ4» στην εκκίνηση του εφετινού πρωταθλήματος, ο Γιάννης Αλαφούζος κατέβηκε στα αποδυτήρια των παικτών του «τριφυλλιού» και τους ανακοίνωσε πως θα μοιραστούν πριμ 200.000 ευρώ για τις τέσσερις σερί νίκες τους στη Super League.

Κίνηση που δεν είχε επαναλάβει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και δείχνει και τη δική του μεγάλη πίστη στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για να πρωταγωνιστήσει φέτος το «τριφύλλι» στους εγχώριους στόχους του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα μέτρα: Ανακοινώνονται οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές - Τα μέτρα για τον κορονοϊό