Οικονομία

Επίδομα 250 ευρώ - Σταϊκούρας: Δικαιούχοι συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και άνεργοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα 1,1 δις ευρώ το πακέτο μέτρων για τους συνταξιούχους. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, μετά την αύξηση του συνολικού ποσού σε 300 εκατ. ευρώ από 174 εκατ. ευρώ την περασμένη περίοδο, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται σε 16.000 ευρώ από 14.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ από 20.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξανόμενα κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία αναμένεται να είναι 0,25 ευρώ (με τον ΦΠΑ) ανά λίτρο, με κόστος αθροιστικά 250 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός είπε ότι το κονδύλι που θα διατεθεί για τους συνταξιούχους ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και θα αφορά: στην «επιταγή ακρίβειας» 250 ευρώ τον Δεκέμβριο σε 2,3 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους (την «επιταγή» θα λάβουν επίσης ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργοι), τη μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μόνιμη αύξηση των συντάξεων.

Ενώ, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επιδότησης του φυσικού αερίου, δήλωσε ότι είναι υπό επεξεργασία, εν αναμονή και των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, ο δημοσιονομικός χώρος το 2022 εξαντλείται στο επίδομα θέρμανσης, στην «επιταγή ακρίβειας» και στις επιδοτήσεις του ρεύματος. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «έχουμε κρατήσει τα πολεμοφόδια (πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και ταμειακά διαθέσιμα περίπου 38 δισ. ευρώ) για να αντιμετωπίσουμε και έκτακτες καταστάσεις».

Τέλος, ανέφερε ότι με βάση τα νεότερα στοιχεία το ΑΕΠ θα αυξηθεί εφέτος κατά 5,3% (από 3,1% της πρόβλεψης στον προϋπολογισμό) έναντι 3,1% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ το 2023 η ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι 2,1% έναντι 0,9% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα μέτρα: Ανακοινώνονται οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές - Τα μέτρα για τον κορονοϊό

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του