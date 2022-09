Κοινωνία

Χαϊδάρι: Απόδραση από το ΑΤ - Χτύπησαν αστυνομικούς και έκλεψαν αυτοκίνητο

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τρεις άνδρες απέδρασαν, χθες το μεσημέρι, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, από το Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου είχαν προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ συνελήφθη ο ένας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί προσήγαγαν τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν σε αυτοκίνητο, στο ΑΤ Χαϊδαρίου. Όπως διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του ενός εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Ξαφνικά, όμως, οι προσαχθέντες επιτέθηκαν στον αξιωματικό υπηρεσίας και σε άλλον αστυνομικό, βγήκαν έξω και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το ΑΤ. Οι αστυνομικοί τούς κυνήγησαν και μάλιστα ο ένας μπήκε στο αυτοκίνητο και τράβηξε το χειρόφρενο, προκειμένου να μη μπορέσουν να διαφύγουν. Τελικά, συνελήφθη ο ένας ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν με το όχημα, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δύο

