Οικονόμου για Τουρκία: διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα με μυθεύματα

Τι ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την τουρκική προκλητικότητα, τις δηλώσεις Μητσοτάκη, τις παρακολουθήσεις και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Στους ρητορικούς παροξυσμούς της Άγκυρας δίνουμε τη σημασία που πρέπει» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις Τσαβούσογλου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Οικονόμου εκτίμησε ότι αυτές οι δηλώσεις γίνονται για εσωτερική κατανάλωση ή για να προσπαθούν να κατασκευάσουν μια πραγματικότητα που βασίζεται σε μυθεύματα. «Απαντώνται όπως πρέπει και όπου πρέπει, με τον κατάλληλο τρόπο. Η χώρα υπεύθυνα, αποφασιστικά, είναι παράγοντας σταθερότητας, είναι ανοιχτή στο διάλογο με επιχειρήματα που να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και είναι ανυποχώρητη σε ότι αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εθνική της κυριαρχία» είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό, είπε ότι δεν αφήνει κανέναν εκτός, και ανέφερε ότι προβλέπεται οριζόντια στήριξη νοικοκυριών για την ενέργεια, στήριξη επιχειρήσεων, και αγροτών, και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023. "Συνεχίζουμε μια πολιτική που αλλάζει το αναπτυξιακό μας υπόδειγμα με αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών και της δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας" είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας στην Αθήνα και το εάν το αντικείμενο της επίσκεψης θα είναι τα ενεργειακά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα πάντοτε επιδιώκει την εμβάθυνση των σχέσεών της με τους γείτονες της υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι συμφωνίες.

«Βοηθήσαμε ενεργειακά τη Βόρεια Μακεδονία και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε κι άλλους. Θέλουμε να είμαστε κόμβος σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας, που θα εμπεδώσουν τη σταθερότητα και στο ενεργειακό κομμάτι στην περιοχή μας» είπε, ενώ ερωτώμενος σχετικά πρόσθεσε ότι τα πρωτόκολλα της συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία θα έρθουν στην ώρα τους προς κύρωση στη Βουλή.

Για τη σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν, είπε ότι θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στη Ρωσία, την και προκλητική συμπεριφορά της 'Αγκυρας. "Έχουμε άριστες σχέσεις με τη Γαλλία, και θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση" είπε ο κ. Οικονόμου.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με πιθανή συνεργασία της ΝΔ με τμήμα του ΠΑΣΟΚ που συμφωνεί με κάτι τέτοιο, είπε ότι η ΝΔ θα στοχεύσει στην αυτοδυναμία και συμπλήρωσε:

«Εν ονόματι της σταθερότητας η ΝΔ θα αναζητήσει την εμπιστοσύνη πολιτών για να σχηματίσει ισχυρή κυβέρνηση όχι κατ’ ανάγκη μονοκομματική με στελέχη που θα προέρχονται μόνο από τη ΝΔ. Πιστεύουμε στις ισχυρές κυβερνήσεις, χωρίς ατέρμονες εσωτερικές διαβουλεύσεις και αποκλίσεις, και από εκεί και πέρα οι πολίτες με τη ψήφο τους έχοντας δεδομένα όλα τα ζητούμενα και διακυβεύματα θα πάρουν τις αποφάσεις τους».

Ερωτώμενος για τα συνθήματα στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Οικονόμου είπε ότι «με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει ρήγμα τεκτονικό στην αισθητική και στην ηθική. Τα όσα θλιβερά ακούσαμε είναι ένα ακόμη σημάδι της ηθικής εξαχρείωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αδιανόητο θα ήταν σε ένα φεστιβάλ της ΟΝΝΕΔ να εκφραστούν έτσι κάποιοι κατά αντιπάλων και πιο αδιανόητο να μην αντιδράσει κάποιος. Μας χωρίζει ρήγμα τεκτονικό αισθητικά και ηθικά».

Αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου για ενημέρωση από την ΑΔΑΕ των πολιτικών αρχηγών είπε πως «ό,τι προβλέπει ο νόμος εφαρμόζεται στο ακέραιο και αναζητούμε ποιες βελτιώσεις είναι εφικτές για να αντιμετωπιστούν παθογένειες που έχουν αναδειχθεί με την υπόθεση αυτή».

Σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή συνέντευξη τύπου και τη μη υποβολή ερώτησης από το Documentο ο κ. Οικονόμου είπε:

«Η χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού διήρκεσε πάνω από 3 ώρες και υποβλήθηκαν πάνω από 52 ερωτήσεις. Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ΜΜΕ έχουμε άριστη συνεργασία στην ενημέρωση όπου υποβάλλει τις περισσότερες ερωτήσεις και δεν βλέπω κανένα θέμα».

Ερωτώμενος για το εάν η κυβέρνηση φοβάται πως υπάρχει «βαθύ λαρύγγι στην ΕΥΠ" με αφορμή τη διαρροή εγγράφων, είπε ότι πρέπει να δουν οι αρμόδιοι εάν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος. Δεν μπορεί τα έγγραφα μυστικής υπηρεσίας να διακινούνται ως φειγ βολάν. Απαιτείται υπεθυνότητα και αυτοσυγκράτηση απ όλους».

Απαντώντας σε ερώτηση αν η κυβέρνηση έχει σε γνώση της πληροφορίες που προέρχονται από παρακολουθήσεις με κακόβουλα λογισμικά είπε ότι «εφόσον δεν έχουν τέτοια οι αρχές, δεν τα χρησιμοποιούν και δεν τα εφαρμόζουν. Δεν έχω κάτι παραπάνω».

Αναφερόμενος στην αρμοδιότητα για την ΕΥΠ είπε ότι «υπάρχει διαδικασία σε επίπεδο Βουλής και Δικαιοσύνης και τα συμπεράσματα που θα βγουν θα εξεταστούν». Όπως είπε η ΕΥΠ πέρασε στο γραφείο του πρωθυπουργού για λόγους που εξήγησε ο πρωθυπουργός και αφορούν την εμπλοκή υπουργείων, τον καλύτερο συντονισμό, και το εύρος αντικειμένων που είναι ωφέλιμη η συνδρομή της ΕΥΠ.

Αναφερόμενος στα περί "πολιτικής τερατογέννεσης" σχετικά με πιθανή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜεΡΑ25 με ανοχή του ΚΚΕ, είπε ότι αυτό συνιστά «χαρακτηρισμό μιας κυβέρνησης που θα είναι αδύναμη, ετερόκλητη, σαφούς οπισθοδρόμησης για όσα έχει πετύχει η χώρα έως τώρα».

Προσέθεσε ότι «ο κ. Τσίπρας είπε ότι προϋπόθεση για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας είναι να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι εάν ισχύει ακόμη αυτό» και σημείωσε: «Η άποψη μας είναι ότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση για αυτοδύναμη Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μονοκομματική, δεν ζητάμε κομματικά διαβατήρια».

Χαρακτήρισε απόλυτα ρεαλιστικό στόχο την αυτοδυναμία ενώ είπε ότι «όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά στην υπόθεση επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη».

Μιλώντας για το πρόβλημα στέγασης εκπαιδευτικών και γιατρών στα τουριστικά νησιά, είπε ότι «οφείλουμε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης με τις τοπικές κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια έφτασαν τις 25 χιλιάδες οι διορισμοί εκπαιδευτικών, και παρατηρούνται αδυναμίες και δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Προσέθεσε ότι οι ΟΤΑ μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα για τη στέγη που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αναφορικά με τα κρατικά ανενεργά κτήρια, και είπε ότι «είμαστε ανοιχτοί για επιπλέον προτάσεις για να αξιοποιήσουμε όλο το κτιριακό δυναμικό που υπάρχει».

Τέλος αναφερόμενος σε ευρωπαϊκά δημοσιεύματα για το συμβάν στον Έβρο, είπε ότι «δεν παραβιάζεται ούτε το εθνικό ούτε το κοινοτικό δίκαιο. Η Ελλάδα σώσει ζωές στον Έβρο και στο Αιγαίο, η υπόθεση του Έβρου έχει αναλυθεί σε βάθος, είναι συγκλονιστικά τα γεγονότα και οι ευθύνες της Τουρκίας, αλλά και η διαστρέβλωση που επιχειρήθηκε από κάποιους εδώ. Η συνεργασία με την πλειοψηφία των ΜΚΟ είναι πάρα πολύ καλή, και οι περισσότερες επιτελούν πολύ σημαντικό έργο».

