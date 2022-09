Κοινωνία

Τροχαίο - Κηφισός: Μάνα και παιδί εγκλωβίστηκαν μετά από ανατροπή αυτοκινήτου(εικόνες)

Στο αντίθετο ρεύμα και με τον ουρανό στο οδόστρωμα κατέληξε το αυτοκίνητο, που οδηγούσε η μητέρα. Την απεγκλώβισαν πυροσβέστες, όπως και το παιδί της. Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/9) στον Κηφισό στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, με ένα όχημα να έχει ανατραπεί, πέφτοντας πάνω στις προστατευτικές μπάρες, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbeast.gr. H Πυροσβεστική βρέθηκε άμεσα στο σημείο.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη μητέρα οδηγό και ένα παιδάκι από το αυτοκίνητο.

Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ και το παιδί έχει τραυματιστεί πιο ελαφρά.

Παράλληλα, λόγω του τροχαίου που συνέβη στο ρεύμα προς Κηφισιά έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος.

Συγκεκριμένα η κίνηση είναι στο κόκκινο από τον Πειραιά μέχρι και το Ρέντη (στο σημείο του τροχαίου), ενώ στο απέναντι ρεύμα προς Πειραιά οι οδηγοί κινούνται σημειωτόν από την Ιερά Οδό.

