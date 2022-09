Κοινωνία

Νεανική παραβατικότητα: όταν η βία καταργεί την παιδική αθωότητα

"Το Χαμόγελο του Παιδιού", με σειρά δράσεων, βρίσκεται στο πλευρό παιδιών θυμάτων παραβατικής συμπεριφοράς, όσο και γονιών που θέλουν να προφυλάξουν τα παιδιά τους.

Σε σχετική ενημέρωση απο "Το Χαμόγελο του Παιδιού", σχετικά με την παραβατικότητα από ανήλικους και νεαρούς, αναφέρονται τα εξής:

"Αγόρια και κορίτσια με αποκλίνουσες συμπεριφορές εντός κι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και το βασικό ερώτημα:

Πώς θα προστατέψω το παιδί μου;

Ένα φαινόμενο που κατακλύζει την επικαιρότητα, με τις ειδήσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Η νεανική παραβατικότητα έχει πλέον λάβει τρομακτικές διαστάσεις, εντός κι εκτός των σχολικών αιθουσών. Ενδεικτικά της κατάστασης, είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2021, σύμφωνα με τα οποία οι ανήλικοι δράστες ήταν 247, σε αντίθεση με το 2020 που ανήλθαν σε 194, με αύξηση της τάξεως του 27,32%.

Δυστυχώς όμως, όταν τα περιστατικά γίνονται στοιχεία της αστυνομίας, τότε ίσως για κάποια παιδιά, να έχει κλείσει ο δρόμος της επιστροφής. Τα παρατεθέντα στοιχεία αποτυπώνονται επίσης και στην πραγματικότητα του επιστημονικού προσωπικού της Εθνικής Γραμμής SOS για τα παιδιά 1056, όπου οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί του Οργανισμού, χειρίζονται πληθώρα περιστατικών.

Παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικοί καλούν καθημερινά ανήσυχοι για να ζητήσουν λύση σε προβλήματα νεανικής παραβατικότητας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης κι ενημέρωσης όσο κι αντιμετώπισης.

Στην «καρδιά» του φαινομένου βρίσκονται οι επιθέσεις παιδιών προς άλλα παιδιά. Αναγκαία είναι όμως η διάκριση μεταξύ της νεανικής παραβατικότητας και του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (bullying). Η παραβατικότητα μπορεί να έχει ως σημείο έναρξης το bullying όμως δεν ταυτίζεται με αυτό, αφού σταδιακά εξελίσσεται σε κάτι άλλο.

Τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα αφορούν στην πλειοψηφία τους:

σωματικές βλάβες παιδιών,

φθορά περιουσίας

εγκλήματα ειδικού νόμου, όπως για παράδειγμα η παραβίαση του Κώδικα Ειδικής Κυκλοφορίας

παιδιά τα οποία δρουν κατόπιν παρότρυνσης παραβατικών ενηλίκων, ως μεσάζοντες στην μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου οι ίδιοι να διαφεύγουν της σύλληψης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών αποδεκτών παραβατικής συμπεριφοράς, όσο και των γονιών που θέλουν να προφυλάξουν τα παιδιά τους από επιθετικές συμπεριφορές, με δράσεις συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης όπως και παρεμβάσεων.

Στο επίπεδο της πρόληψης και ταυτόχρονα της αφύπνισης, στο πλαίσιο του Δικτύου Μαθητικού Εθελοντισμού YouSmile, ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει την Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού που αποτελείται από μαθητές-εθελοντές. Τα παιδιά επεξεργάζονται θέματα επικαιρότητας που αφορούν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων, εκπαιδεύονται πάνω στα Δικαιώματά τους και στην συνέχεια πραγματοποιούν δράσεις για την προώθηση αυτών.

Διαμορφώνοντας τις δικές τους προτάσεις, τα παιδιά συζήτησαν το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας, έχοντας και τα ίδια καθημερινά βιώματα του φαινομένου, διατυπώνοντας τις εξής συγκεκριμένες προτάσεις:

Εκπαίδευση όλων των παιδιών για την αναγνώριση των συναισθημάτων τους και κατ’ επέκταση την απόκτηση βασικής για όλους ικανότητας- της ενσυναίσθησης.

Εύκολη πρόσβαση σε ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες καθώς και ενημέρωση για ομάδες δικαιωμάτων που θα δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν και να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που τα απασχολούν

Ομαλή ένταξη όλων των παιδιών σε ομάδες κατά την σχολική διαδικασία

Διεξαγωγή σεμιναρίων στα οποία έφηβοι μαθητές θα παρουσιάζουν το φαινόμενο της παραβατικότητας σε άτομα της ηλικίας τους καθώς και σε γονείς και κηδεμόνες, με στόχο την πρόληψη του παραπάνω φαινομένου

Διάθεση χρόνου και χώρων εκτόνωσης, η επαφή με τον αθλητισμό και τις τέχνες

Τι μπορούν να κάνουν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και πως οι γονείς μπορούν να τα προστατέψουν από το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας, στο βίντεο που ακολουθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο, και τον Ψυχολόγο και Επιστημονικό Υπεύθυνο της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, Στέφανο Αλεβίζο.

