Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας: “Είμαι μόνη μου και έκανα κάτι που δεν έπρεπε…”

Συγκλονίζει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" με την ιστορία που μοιράζεται μαζί μας, ανήμερα της 10ης Σεπτεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Ως Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας έχει καθιερωθεί η 10η Σεπτεμβρίου και "Το Χαμόγελο του Παιδιού" μοιράζεται μαζί μας μια ξεχωριστή ιστορία, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους πως κανείς δεν είναι μόνος του και πως υπάρχουν τρόποι να αναζητήσει και να λάβει κάποιος στήριξη.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Ξημερώματα Κυριακής λαμβάνουμε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS-1056.

Τα πρώτα δευτερόλεπτα επικρατεί σιωπή και στη συνέχεια ένα κορίτσι διστακτικά ακούγεται να λέει «Είμαι μόνη μου, έκανα κάτι που δεν έπρεπε…». Το κορίτσι είχε μόλις καταναλώσει ποσότητα χαπιών επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ η κλήση της στη Γραμμή αποτελεί την προσπάθειά της να ζητήσει βοήθεια, να βρει κάποιον να την ακούσει και να την διαβεβαιώσει πως ακόμη υπάρχει μέλλον.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Γραμμής αντιλαμβάνονται πως το παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και κινητοποιούν άμεσα τις διαδικασίες για την ασφάλειά της. Με την άμεση παρέμβασή μας το παιδί διαφεύγει τον κίνδυνο και λαμβάνει την φροντίδα και την υποστήριξη που έχει ανάγκη. Στο τέλος της ημέρας όταν πλέον είναι καλά και ασφαλής η έφηβη κοπέλα που στην αρχή δίσταζε ακόμη και να σηκώσει το τηλέφωνο μοιράζεται μαζί μας την ανακούφισή της «Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου»

Τελικά αρκεί ένα τηλεφώνημα για να μην είσαι μόνος/-η σου!

Το 2022μας καλέσανε 2 παιδιά ανά 3 ημέρες που μας είπανε «έχω σχεδιάσει να κάνω κακό στον εαυτό μου»

Το 2022 συνολικά επικοινώνησαν μαζί μας μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 1056 είτε μέσω της εφαρμογής CHAT 1056, 125 παιδιά και 35 ενήλικες για υποθέσεις που αφορούσαν αυτοκτονικό ιδεασμό η αυτοτραυματική συμπεριφορά, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές για 55 παιδιά και 11 ενήλικες σε άμεσο κίνδυνο.

Είμαστε εδώ για όλα τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους, για ό,τι τούς συμβαίνει, για ό,τι τούς απασχολεί, όσο δύσκολο και να φαίνεται αυτό".

