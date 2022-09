Αθλητικά

Eurobasket - Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για τον αγώνα με την Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σύνθημα ... πρόκρισης δίνει μέσα το Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος βλέπει... μετάλλιο.

Η Εθνική ξόρκισε τους «δαίμονες» της κόντρα στην Τσεχία και συνεχίζει να ονειρεύεται την επιστροφή στα μετάλλια, μετά από 13 χρόνια.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι απόψε (13/9) στη Mercedes-Benz Arena, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα, Γερμανία, για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το σύνθημα ... πρόκρισης φρόντισε να δώσει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος βλέπει... μετάλλιο.

Η ανάρτηση του Greek Freak

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πάμε για το επόμενο». Μάλιστα, την ανάρτησή του συνόδευσε με στιγμιότυπα από την εμφάνισή του από τον αγώνα με την Τσεχία όπου ήταν πραγματικά «διαστημικός».

View this post on Instagram A post shared by Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και νεφώσεις την Τρίτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη