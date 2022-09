Πολιτική

Παρακολουθήσεις - Εξεταστική Επιτροπή: στη Βουλή οι πρώτοι μάρτυρες

Ανοίγει σήμερα ο κατάλογος εξέτασης μαρτύρων για την υπόθεση των παρακολουθήσεων στη Βουλή.

Με τις καταθέσεις των πρώην διοικητών της ΕΥΠ, Θεόδωρου Δαραβίλλα (2012-2015) και Ιωάννη Ρουμπάτη (2015-2019), ανοίγει σήμερα ο κατάλογος εξέτασης μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση της «υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ ή και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το κακόβουλο λογισμικό Predator, την παράνομη χρήση αυτού στην επικράτεια και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Η εξέταση μαρτύρων, όπως έχει προγραμματιστεί, θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών με τη διαδικασία της πλήρους μυστικότητας, όπως άλλωστε έχει αποφασιστεί για όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

