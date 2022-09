Οικονομία

Ρεύμα: Μπόνους για όσους μειώνουν την κατανάλωση

Κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος με κλιμακωτή επιδότηση, προανήγγειλε ο Κώστας Σκρέκας.

Κίνητρο για την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει η κυβέρνηση μέσω κλιμακωτής επιδότησης στους λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, «από τον Ιούνιο και μετά επιδοτούμε οριζόντια τους λογαριασμούς ρεύματος.

Θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε όλους τους λογαριασμούς και όλες τις μηνιαίες καταναλώσεις και όλα τα σπίτια με μία διαφορά: Θα υπάρξουν κλίμακες. Όσο πιο χαμηλή κατανάλωση έχει κάποιος, έχει μεγαλύτερη επιδότηση.

Ακόμα και αυτός που έχει υψηλή κατανάλωση, εάν καταφέρει να μειώσει κατά 15% την κατανάλωση ενέργειας, θα επιδοτηθεί επιπλέον. Είναι εφικτό γιατί ο ΔΕΔΗΕ έχει συγκριτικά στοιχεία και έτσι θα μπορούμε να συγκρίνουμε την φετινή με την περσινή περίοδο», σημείωσε ο υπουργός.

