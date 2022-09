Κόσμος

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: ο γιός του δικηγόρου του μιλά για την Ελισάβετ και την χάρη που δεν δόθηκε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1, ο γιός του δικηγόρου που εκπροσώπησε τον νεαρό αγωνιστή της ΕΟΚΑ, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων στο διαδίκτυο, μετά από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ιανουάριος του 1957: Η 30χρονη βασίλισσα Ελισάβετ διανύει τον τέταρτο χρόνο της στον θρόνο, όταν στην Κύπρο, που φουντώνει το συναίσθημα απελευθέρωσης από την αγγλική κυριαρχία συλλαμβάνεται ένας 18χρονος, ο οποίος παραδέχεται ότι είναι μέλος της ΕΟΚΑ.

Είναι ο αγωνιστής Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο οποίος μετά από μια δίκη παρωδία, καταδικάζεται από το Ανακτοσυμβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο του νησιού, σε θάνατο.

Σεπτέμβριος 2022: 65 χρόνια μετά, στον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, τα κοινωνικά δίκτυα με χιλιάδες αναρτήσεις επαναφέρουν το ερώτημα εάν «ορθώς αποδίδεται στην βασίλισσα Ελισάβετ η ευθύνη της άρνησης να παραχωρήσει χάρη στον Παλληκαρίδη;»

Ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λέει στον ΑΝΤ1 πως ο Παλληικαρίδης δεν είχε κάνει έφεση στο Ανακτοσυμβούλιο, ώστε να σταλεί αίτημα για απονομή χάριτος.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης, ο γενναίος 18χρονος αγωνιστής δεν καταδέχτηκε να ζητήσει χάρη από την βασίλισσα… Αντίθετα, παραδέχτηκε την ενοχή του και για χάρη της πατρίδας του, ζήτησε την καταδίκη του σε θάνατο!

Ο Χρίστος Κληρίδης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής κα Πρόεδρος του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου υποστηρίζει πάντως πως υποβλήθηκε σχετικό αίτημα στην Βασίλισσα Ελισάβετ, αλλά όχι από τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, αλλά από την μητέρα του.

Όπως αποκαλύπτει ο κ. Κληρίδης, ο πατέρας του οποίου εκπροσώπησε τον Παλληκαρίδη στην δίκη, μετά από την καταδίκη του αγωνιστή, η μητέρα του ζήτησε από τους δυο δικηγόρους του γιού της, να αποστείλουν επιστολή - έκκληση προς την Βασίλισσα, προκειμένου να παρέμβει, έστω και την τελευταία στιγμή. Όμως, η μονάρχης δεν απάντησε ποτέ…

Δεδομένης της παραδοχής του Παλληκαρίδη για την ενοχή του, δεν μπορούσε να γίνει κάτι μέσω έφεσης και έτσι δεν δόθηκε απάντηση σε αυτήν την επιστολή και η ποινή ξετελεσθη, αναφέρει σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο κ. Κληρίδης.

Από την πλευρά του, ο κ. Αιμιλιανίδης λέει πως «η Βασίλισσα ενεργεί με βάση πρόταση της Κυβέρνησης, όχι αυτοβούλως… άρα όταν το Ανακτοσυμβούλιο στείλει αρνητική σύσταση, απλώς επικυρώνει»

Σύμφωνα με το σύνταγμα της Μεγάλης Βρετανίας, η διαδικασία χάριτος ήταν τότε στα χέρια της κυβέρνησης και των αρμοδίων οργάνων που την συμβουλεύουν, αλλά επί της ουσίας, ουδεμία αρμοδιότητα είχε η Ελισάβετ για να παρέμβει.

Ο κ. Κληρίδης συμπληρώνει πως «… στην πραγματικότητα η βασιλεία δεν ασκεί εξουσία στην Αγγλία, το προνόμιο αυτό το ασκεί μόνο με σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης. Ήταν αδύνατο να δώσει συγκατάθεση η αγγλική κυβέρνηση για χάρη, αφού στόχος της βρετανικής κυβέρνησης ήταν να «σπάσει» τον ηθικό των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Δεν έδωσαν χάρη σε κανένα αγωνιστή που ζήτησε χάρη».

Ειδήσεις σήμερα:

Επικαιροποιημένο εμβόλιο: Ποιοι πρέπει να το κάνουν - Η σύσταση της Επιτροπής (πίνακες)

Μυτιλήνη: Πέθανε βρέφος λίγων εβδομάδων - Θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου

Πιπερόπιτα με φέτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)