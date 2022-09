Κοινωνία

Μετρό: Επιβάτιδα τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα που πέταξε άγνωστος

Η πέτρα πετάχτηκε από παρακείμενο δρόμο, εναντίον συρμού που κινούνταν μεταξύ των σταθμών Ειρήνη και Ηράκλειο.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ, με αφορμή περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Γραμμή 1 του Μετρό, όπου τραυματίστηκε επιβάτιδα από εκσφενδόνιση πέτρας.

Ειδικότερα η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή αφού εύχεται καλή και γρήγορη ανάρρωση στη γυναίκα και ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού επιβάτιδας της Γραμμής 1 του Μετρό, το απόγευμα της Τρίτης 13/09/2022, από πέτρα που εκσφενδόνισε άγνωστος εναντίον διερχόμενου συρμού, η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται καταρχάς στη γυναίκα και την οικογένειά της καλή και γρήγορη ανάρρωση.

Η επιβάτιδα τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα που δέχθηκε εντός συρμού, που την ώρα εκείνη κινούνταν μεταξύ των σταθμών Ειρήνη και Ηράκλειο. Ο δράστης της επίθεσης εκσφενδόνισε πέτρα, εκτός των εγκαταστάσεων της ΣΤΑ.ΣΥ. από παρακείμενο δρόμο.

Η αντίδραση του προσωπικού της ΣΤΑ.ΣΥ. ήταν άμεση, με την σταθμάρχη βάρδιας να συνδράμει την επιβάτιδα και να καλεί το ΕΚΑΒ και την ΕΛ.ΑΣ.. Η ΣΤΑ.ΣΥ. ζητά την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης.

