Δημήτρης Παντερμαλής: Πέθανε ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης

Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής.

Πέθανε ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και του Μουσείο.

Με βαθιά οδύνη και συγκίνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνουν την απώλεια του Προέδρου του Δ.Σ. του Μουσείου, καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αποχαιρετούμε με συντριβή έναν σπάνιο επιστήμονα, έναν εμπνευσμένο δάσκαλο, έναν πολύτιμο συνεργάτη, έναν καλό φίλο. Η πορεία του Δημήτρη Παντερμαλή είναι γεμάτη από κορυφαία επιτεύγματα στην επιστήμη της Αρχαιολογίας. Υπήρξε πρωτοπόρος, διευθύνοντας τις ανασκαφές στο Δίον, όπου ανέπτυξε ένα καινοτόμο αρχαιολογικό και φυσικό πάρκο. Εφερε νέες, σύγχρονες ιδέες, ως Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο του έργο όμως, το όραμα ζωής του, υπήρξε το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, με όλες του τις δυνάμεις. Ηταν η ψυχή του Μουσείου, όταν αυτό ήταν ακόμη μόνο στα χαρτιά. Βρισκόταν εκεί, σε κάθε στάδιο της δημιουργίας του και μέχρι την τελευταία του στιγμή. Του οφείλουμε ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα σπουδαιότερα και πιο αγαπημένα στους επισκέπτες μουσεία του κόσμου, ένα μουσείο πρότυπο πολιτιστικής διαχείρισης, που τιμά τον Πολιτισμό μας και την πατρίδα μας. Ένα μουσείο που στα 13 χρόνια λειτουργίας του, καθημερινά, στα εκατομμύρια επισκεπτών που έρχονται από κάθε άκρη του κόσμου, μεταδίδει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέθλια γη. Επένδυσε στον στόχο της άριστης λειτουργίας του Μουσείου την προσωπικότητα, το κύρος, το πάθος, την φιλοσοφία και την αφοσίωση του. Του οφείλουμε πολλά. Η απώλειά του είναι οδυνηρή για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, που δουλέψαμε μαζί του για περισσότερα από είκοσι χρόνια, που ήταν αγαπημένος φίλος. Στον Στέφανο τα θερμά μου συλλυπητήρια».

H δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας για τις μεγάλες απόλειες στον πολιτισμό τις τελευταίες ημέρες

Αυτές τις μέρες αποχαιρετούμε με θλίψη προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στον χώρο του πολιτισμού, αναλογιζόμενοι το έργο τους, τη σπάνια προσφορά τους, την παρακαταθήκη τους.

Θάνατοι που μας καλούν να σκεφτούμε για άλλη μια φορά τα δώρα που μας χάρισαν οι εκλιπόντες στη γόνιμη διαδρομή τους στην τέχνη και την επιστήμη. Αρχαιολόγος με όραμα, πρωτοπόρος στην ανάδειξη των ανασκαφικών ευρημάτων, εμπνευστής του υποβλητικού αρχαιολογικού και φυσικού πάρκου στο Δίον, ψυχή του Μουσείου της Ακρόπολης, ενός από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου, λαμπρός δάσκαλος, ο Δημήτρης Παντερμαλής υπηρέτησε την αρχαιολογία στο πεδίο, με υποδειγματική αφοσίωση και πάθος.

Μοναδική ερμηνεύτρια του αρχαίου δράματος, ηθοποιός με διεθνή ακτινοβολία, δημιουργός του Σχολείου της Αθήνας που πρόσφατα περιήλθε στο Εθνικό Θέατρο, η Ειρήνη Παπά δεν ενσάρκωσε απλώς το ελληνικό κάλλος, αλλά άλλαξε την εικόνα της γυναίκας στη μεγάλη οθόνη, προσδίδοντας εύρος και βάθος στην παρουσία της.

Ο Κώστας Καζάκος, στιβαρή μορφή του θεάτρου και του κινηματογράφου μας, γενναιόδωρος με τους νέους, πολύπλευρος, πληθωρικός και παθιασμένος, υπήρξε μάχιμος ως το τέλος. Ζωές ολοκληρωμένες, με ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Μαζί με τον Ζαν Λυκ Γκοντάρ, μεγάλο κεφάλαιο της έβδομης τέχνης, σφράγισαν, ο καθένας με τον τρόπο του, το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, με το πνεύμα, την ελευθερία, την τόλμη, την αντισυμβατικότητα, το ήθος τους. Ο θάνατός τους σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, κληροδοτώντας ευθύνη και έμπνευση στους συνεχιστές τους.

Δήλωση του Νίκου Σταμπολίδη για την απώλεια του Δημήτρη Παντερμαλή

Πληροφορούμενος τον θάνατο του προέδρου του Μουσείου Ακρόπολης Δημήτρη Παντερμαλή που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, έκανε την ακόλουθη ήλωση, όπως ανακοινώνεται από το υπουργείο Πολιτισμού:

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσει κανείς για την απώλεια ενός τόσο αγαπημένου προσώπου, όπως ο καθηγητής Δημήτριος Παντερμαλής, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίζω από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως φοιτητής.

Η διδασκαλία του, το φωτεινό παράδειγμά του, το έργο του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -όχι μόνο ως δάσκαλος αλλά και ως Πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής- για όλους τους μαθητές και συνεργάτες του είναι μοναδικό.

Ιδιαίτερα το έργο του στο πεδίο, που δεν έμενε μόνο στην ανακάλυψη των αρχαιοτήτων και στη δημοσίευσή τους, αλλά προχωρούσε άμεσα και αποτελεσματικά στη συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, υπήρξε πρωτοπόρο.

Η μνήμη των ανθρώπων που φεύγουν διατηρείται ακέραιη στις επόμενες γενιές μέσα από το έργο τους. Και το μέγιστο έργο και η προσφορά του Δημήτρη Παντερμαλή είναι η δημιουργία του Μουσείου της Ακρόπολης.

Δεν θα αναφερθώ στις αντιξοότητες και δυσκολίες που αντιμετώπισε, άλλωστε αυτά είναι γνωστά σε όλους. Θα πω όμως για την αγάπη, τη φροντίδα και την αφοσίωση με την οποία περιέβαλε το Μουσείο Ακρόπολης χρόνια πριν τη δημιουργία του και σε όλη τη διάρκεια των 13 ετών λειτουργίας του.

Το Μουσείο Ακρόπολης, ένα από τα καλύτερα Μουσεία του κόσμου, δεν περιέχει μόνο το κάλλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου αλλά και την ψυχή του δημιουργού του και των ανθρώπων που συμπορεύτηκαν και συμπορεύονται μαζί του.

Θα τον θυμόμαστε με αγάπη και ευγνωμοσύνη πάντα γιατί "ό,τι θυμάμαι υπάρχει και ό,τι ξεχνώ πεθαίνει".

Στον αγαπημένο του γιο Στέφανο, ένα στεφάνι αγάπης από όλους μας».

Ο Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Δημήτρη Παντερμαλή

"Με θλίψη αποχαιρετών έναν σπουδαίο άνθρωπο, λαμπρό επιστήμονα, οραματιστή και προσωπικό μου φίλο" αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον θάνατο του Δημήτρη Παντερμαλή.

"Είχα τη χαρά να μοιραστώ μαζί του τον αγώνα για το Μουσείο της Ακρόπολης, να ζήσω το πάθος του για την Αρχαιολογία και την επιστροφή των Μαρμάρων, Ο πολιτισμός μας είναι από σήμερα φτωχότερος. Συλληπητήρια στους οικειους του", προσθέτει ο κ. Σαμαράς.

Συλλυπητήριο μήνυμα από το ΚΚΕ

Για το θάνατο του διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης και καθηγητή Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ Δημήτρη Παντερμαλή, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - Σίας Αναγνωστοπούλου, για την απώλεια του Δημήτρη Παντερμαλή

"Ο Δημήτρης Παντερμαλής, ο σημαντικός επιστήμονας της ελληνικής αρχαιολογίας, που συνδέθηκε με τις ανασκαφές στο Δίον, ο πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης και ένας άνθρωπος με τον οποίο ανταλλάξαμε κάποιες φορές ιδέες και απόψεις, πέθανε σήμερα.

Τον αποχαιρετάμε με λύπη. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους."





