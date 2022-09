Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Παγώνη: οι συμβουλές στον Βασιλιά Κάρολο για τα πρησμένα χέρια (βίντεο)

Τι μπορεί νμα δείχνουν για την υγεία του τα πρησμένα άκρα του νέου Βασιλιά Καρόλου.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό του ΑΝΤ1, μίλησε η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος ΕΙΝΑΠ αυτή τη φορά όχι για τον κορονοϊό και τα εμβόλια, όπως την έιχαμε συνηθίσει αλλά για τον Βασιλιά Κάρολο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ματίνα Παγώνει, σχολίασε τις φωτογραφίες που δείχνουν τα χέρια του Βασιλιά Κάρολου να είναι πρησμένα, και έδωσε τη=ις δικές της συμβουλές σχετικά.

Όπως είπε "το οίδημα στα χέρια, μπορεί να είναι από κάτι πολύ απλό, όπως κατακράτηση υγρών, και να είναι και πιο σοβαρές. Και συνεχίζει έχει κάνει οιδήματα γιατί έχει κατακράτηση υγρών, η πιο απλή αιτία είναι από αφυδάτωση, καθώς αυτές τις μέρες ήταν ταλαιπωρημένος, δεν θα έπινε νερό και αφυδατώθηκε."

Και συνέχισε: "Δεύτερος λόγος μπορεί να είναι ότι έχει υψηλά επίπεδα νατρίου, κάποια φαρμακευτική αγωγή να του προκαλεί κατακράτηση των υγρών, μπορεί να έχει υψηλό σάκχαρο οπότε και αυτό κάνει κατακράτηση ή να έχει κάποιο πρόβλημα σε κάποια όργανα. Αλλά εμείς επειδή δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε καταστάσεις, μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό."

Στη συνέχεια, η Ματίνα Παγώνη, ανέφερε ότι οι γιατροί του γενικά, αφού κάνουν εξετάσεις για να δουν την αιτία, αν είναι κάτι απλό, θα συστήσουν να πίνει πολλά νερά και ίσως του χορηγήσουν κάποιο διουρητικό φάρμακο.

