Life

“Το Πρωινό” - Ζαμπούνης: η γνωριμία με τον Βασιλιά Κάρολο και η συζήτηση σε παραλία της Πάτμου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την προσωπική γνωριμία του ο Χρήστος Ζαμπούνης με τον νέο Βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο Χρήστος Ζαμπούνης, μιλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 και περιέγραψε μεταξύ άλλων την προσωπική εμπειρία που είχε σε μια συνάντησή του με τον Βασιλιά πλέον Κάρολο Γ’, ο οποίος ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του, μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, ξεκίνησε σχολιάζοντας μία ανάρτηση σχετικά με τον Κάρολο, που αναφέρει πως 73χρονος, βρίσκει δουλειά και επισήμανε πως όλοι νομίζουν πως οι πρίγκιπες δεν κάνουν τίποτα στη ζωή τους. Ο Κάρολος είναι επικεφαλής εκατοντάδων φιλανθρωπικών οργανώσεων, με έναν από αυτούς να είναι και οι “Φίλοι του Αγίου Όρους”.

Για την έως τώρα δράση του Καρόλου δήλωσε ότι αλλάζει κοστούμι 8 φορές την ημέρα, γιατί αντιπροσωπεύει το Στέμμα και έχει πολύ πλούσια φιλανθρωπική δράση.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως “η εικόνα των αδερφών μαζί, είναι η αντιπροσώπευσις του Στέμματος” κάνοντας λόγο για την συμφιλιώση του Ουίλιαμ και του Χάρη, κάτι που χαρακτήρισε την πρώτη επιτυχία του Καρόλου, ενώ δεύτερη επιτυχία ήταν η ομιλία του καθώς “κανείς δεν περίμενε ότι θα μιλήσει με αυτόν τον τόνο, τον σοβαρό και τον μεστό”.

Ο Χρήστος Ζαμπούνης αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Κάρολο και τυχαία και επίσημα όπως ανέφερε. “Την πρώτη φορά ήταν στη βάπτιση της Μαρίας-Ολυμπίας στην Κωνσταντινούπολη, ήταν νονός, πρωτότοκη κόρη του Πάυλου και της Μαρί Σαντάλ και στη συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας."

"Στις εκδηλώσεις αυτές", τονίζει ο συγγραφέας, "δεν έχει κανεις την ευχέρεια να μιλήσει". “Μία τυχαία συνάντηση στην Πάτμο, σε ερημική παραλία, όπου διάβαζε την “Άνοδο και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας”, εκεί μιλήσαμε. Στο Λιβάδι του Γερανού, κατέβηκα με την έγκυο τότε, Γαλλίδα, μητέρα της κόρης μου και με μια παρέα και τον πετύχαμε στην άκρη της παραλίας. Εκεί συζητήσαμε και είδα μια βαθιά πνευματικότητα, πιάσαμε τη συζήτηση για το Βυζάντιο και για το Άγιον Όρος και εκεί κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος με πνευματικότητα".

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πισπιρίγκου: Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Κούγια (βίντεο)

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη