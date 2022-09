Κόσμος

Ζαμπούνης στον ΑΝΤ1: η Βασίλισσα Ελισάβετ, ο διχασμός και οι ‘‘εκπλήξεις’’ στον βασιλικό θρόνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Χρήστος Ζαμπούνης για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, τον Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια.

Ο Χρήστος Ζαμπούνης δημοσιογράφος και συγγραφέας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, που προβάλλεται από τη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ και αναφέρθηκε στην εκπιλούσα Βασίλισσα Ελισάβετ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών αλλά και τη βασιλική οικογένεια.

Ο δημοσιογράφος έχοντας συναντήσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ, ανέφερε "είχε την εικόνα μιας απόμακρης γυναίκας και ταυτίστηκε με τον θεσμό. Όταν λέγεμε "τηε Queen" ήταν η βασίλισσα. Υπάρχουν και άλλες χώρες με βασιλιά ή βασίλισσα, είναι η μόνη που λέγαμε για αυτήν "η βασίλισσα".

Στη συνέχεια μίλησε για τον ρόλο που θα χρειαστεί να έχει ο Κάρολος, και ανέφερε χαρακτηριστικά, αφού τόνισε πως η πρώτη του επιτυχία ως βασιλιάς είναι η προσέγγιση των δύο αδερφών, του Ουίλιαμ και του Χάρη: "Ο Κάρολος θα πρέπει να αποτελέσει σύμβολο ενότητας του Οίκου του πρώτα από όλα. Από τη θέση του θα πρέπει να είναι σύμβολο ενότητας της χώρας του. Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα διχασμένη. Ειδικά με το Brexit αλλά και υπάρχουν και τάσεις απόσχισης και ανεξαρτησίας"

Ακόμη δήλωσε πως ο νέος Βασιλιάς Κάρολος Γ', "είναι ο πλέον προετοιμασμένος για αυτή τη θέση, ελπίζω να μην έχουμε εκπλήξεις για κάτι τέτοιο." και εξήγησε πως όταν εννοεί εκπλήξεις αναφέρεται σε κάποιο δυσάρεστο περιστατικόπου θα μπορούσε να συμβεί. "Η βασίλισσα Ελισάβετ στα 70 χρόνια της ζωής της περασε πολλές κρίσεις και κινδύνεψε ο θρόνος της μετά τον θάνατο της Νταιάνα. Αυτού του είδους εκπλήξεις εννοώ." είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Τα 21 μέτρα και ποιους αφορούν

Θεσσαλονίκη: Ο ψαράς που “έμαθε” στον Τζέιμι Όλιβερ να… φιλετάρει (βίντεο)

Κρήτη - Τροχαίο: Πέντε άτομα στο νοσοκομείο με από σύγκρουση δύο ΙΧ