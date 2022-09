Life

ΔΕΘ - ΑΝΤ1: παρασκήνια από το δελτίο του Σαββάτου με την Ρίτσα Μπιζόγλη (βίντεο)

Live από την Θεσσαλονίκη, την καρδιά των εξελίξεων λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως, θα προβληθεί και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, μαζί με δημοσιογράφους, παραγωγούς και τεχνικούς του ΑΝΤ1, μας ενημερώνουν για τρεις ημέρες, από την καρδιά των εξελίξεων.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, προβάλλεται από την Παρασκευή έως και σήμερα Κυριακή, στις 18:45, live από την Θεσσαλονίκη, σε μια προσπάθεια να μεταφερθεί ο παλμός των γεγονότων , στους τηλεθεατές, όσο πιο άμεσα και ουσιαστικά είναι εφικτό.

Εικόνες από τα παρασκήνια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 το Σάββατο, προβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή "Στούντιο με θέα", με την Φαίη Μαυραγάνη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρίτσα Μπιζόγλη, τιμήθηκε με το Βραβείο Προαγωγής Δημοσιογραφίας για την μετάδοση 10 συνεχόμενων κεντρικών δελτίων ειδήσεων απο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, στο τέλος του καλοκαιριού του 2021.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα μεταδοθεί live από την Θεσσαλονίκη και απόψε, στις 18:45.

