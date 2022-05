Πολιτισμός

ΑΝΤ1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Θανάσης Τσίτσας τιμήθηκαν στα Βραβεία Μπότση (εικόνες)

Δύο εκλεκτοί συνάδελφοι στον ΑΝΤ1, ήταν μεταξύ των βραβευθέντων από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση.

Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση απένειμε χθες, Πέμπτη 26 Μαΐου, στο Ζάππειο Μέγαρο, τα 37α Βραβεία Μπότση σε δημοσιογράφους που επέδειξαν σημαντικές επιτυχίες και διακρίθηκαν για τον σεβασμό στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Επίσης, απονεμήθηκαν Τιμητικές Διακρίσεις και Ειδικά Βραβεία σε δημοσιογράφους και φορείς ΜΜΕ που ξεχώρισαν για το έργο τους.

Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν δύο δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Θανάσης Τσίτσας.

Η anchorwoman του ΑΝΤ1, Ρίτσα Μπιζόγλη, βραβεύτηκε για την παρουσίαση των Κεντρικών Δελτίων Ειδήσεων, που μεταδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2021, ζωντανά, από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, από την πυρόπληκτη Εύβοια έως το ακριτικό Καστελόριζο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ο ΑΝΤ1 ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ». Το βραβείο παρέλαβε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο Θανάσης Τσίτσας τιμήθηκε με το Βραβείο Ξένου Τύπου και Ανταποκριτών «Κώστας Τσατσαρώνης», για τις ανταποκρίσεις του από τις ΗΠΑ, για τον ΑΝΤ1 και τον Όμιλο Real News. Το βραβείο παρέλαβε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη.

Το έμπειρο και μαχητικό δημοσιογραφικό δυναμικό του ΑΝΤ1 βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και φέρνει στο προσκήνιο, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό στην έγκαιρη, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση, όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ, έγκριτες αναλύσεις και σφαιρική καταγραφή της ειδησεογραφίας, το ενημερωτικό τμήμα του ΑΝΤ1 έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και διακρίνεται για το δημοσιογραφικό του έργο, που έχει πάντα στο επίκεντρο την κοινωνία και τον πολίτη.

