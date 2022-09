Αθλητικά

Eurobasket – Ιτούδης: Η Γερμανία ήταν καλύτερη από την Ελλάδα

Η απογοήτευση και τα συγχαρητήρια του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη διοργάνωση.

Η απογοήτευση στην Εθνική ομάδα μετά τον αποκλεισμό από τη Γερμανία ήταν εμφανής. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Eurobasket και ο Δημήτρης Ιτούδης στη συνέντευξη Τύπου έδωσε συγχαρητήρια στη Γερμανία, όπου όπως είπε, ήταν καλύτερη ομάδα και τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να σηκωθεί!

"Συγχαρητήρια στη Γερμανία, το άξιζε, ήταν η καλύτερη ομάδα. Την κυνηγούσαμε πολλές φορές γιατί σούταρε υπερβολικά καλά. Ο Βάγκνερ και ο Όμπστ έβαλαν 10/14 τρίποντα! Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση νωρίς. Βρήκαμε τρόπο για να παλέψουμε, καταφέραμε να επιστρέψουμε και να πάρουμε και το προβάδισμα. Η τρίτη περίοδος μας πλήγωσε. Παίξαμε σε ένα ματς με υψηλό ρυθμό, δεν βάλαμε τα σουτ, όχι από την άμυνα της Γερμανίας, αλλά επειδή χάσαμε λέι-απς και βολές. Όλα αυτά οδήγησαν στο 26-10 της περιόδου που μας πλήγωσε.

Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, στη ζωή υπάρχουν σκληρές στιγμές. Πρέπει να σηκώνεσαι όταν πέφτεις. Η Γερμανία ήταν καλύτερη. Για εμάς ήταν μόνο η αρχή, θα το δούμε σαν μάθημα. Αναλαμβάνω την ευθύνη μπροστά σε όλους εσάς όσον αφορά τη στρατηγική. Απολαύσαμε το ταξίδι. Κάναμε πολύ κόσμο περήφανο με το παιχνίδι μας. Θέλαμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν το καταφέραμε αυτή τη φορά. Ήταν σπουδαίο να βλέπω τόσους πολλούς Έλληνες σε μία τόσο υπέροχη ατμόσφαιρα. Μιλούν όλοι για τη χώρα μας, βάλαμε ξανά το μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. Δεν πετύχαμε τον στόχο μας, όμως το χρυσό για εμάς είναι η πίστη του κόσμου σε εμάς. Ευχαριστούμε όσους ήρθαν για να μας υποστηρίξουν, από την καρδιά μας.

Ο στόχος μας ήταν να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Μετά θα ερχόταν ο ημιτελικός. Αυτός ήταν ο στόχος. Αυτό είναι το ξεκίνημα για εμάς, πρέπει να επιστρέψουν όλοι στην Εθνική και να την βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Πρέπει να χτίσεις συνήθειες, όπως κάνουν άλλες ομάδες που παίζουν περισσότερο μαζί. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτές τις συνήθειες. Δεν τα καταφέραμε απόψε, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, όμως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι".

