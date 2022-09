Κοινωνία

Χαϊδάρι: Καλάσνικοφ και σφαίρες σε αυτοκίνητο

Ένα μίνι «οπλοστάσιο» εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε αυτοκίνητο, σε τυχαίο τροχονομικό έλεγχο

Λαβράκι έβγαλε τυχαίος έλεγχος των αστυνομικών Αρχών, το πρωί της Τετάρτης, στην Λεωφόρο Αθηνών, σε όχημα με 2 επιβαίνοντες αλβανικής καταγωγής.

Στο πορτ μπαγκαζ και πίσω από την ταπετσαρία βρέθηκαν 2 καλάσνικοφ και σε ειδική κρύπτη πίσω από το ραδιόφωνο, 2 γεμιστήρες με δεκάδες σφαίρες.

Οι 2 επιβάτες του αυτοκινήτου οδηγήθηκαν στο τμήμα Διαρρηκτών της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών είναι βαρυποινίτης που είχε αποφυλακιστεί τον Ιούνιο.

