ΔΝΤ: Ένας βαρύς χειμώνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη

Τα «καμπανάκια» της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για τον πληθωρισμό και την ύφεση και πως τα συνδέει με τις καιρικές συνθήκες.

Ένας βαρύς χειμώνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη, όπου η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε ήδη «φρικτές» οικονομικές συνέπειες και αναζωπυρώνει τον φόβο μιας ύφεσης, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα τόνισε ότι η τρέχουσα κατάσταση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ισορροπήσει προσεκτικά τη μάχη της κατά του πληθωρισμού με την «ανάγκη να μην σταματήσει η οικονομία».

«Υπάρχει ασφαλώς ο φόβος της ύφεσης σε ορισμένες χώρες ή, ακόμη και αν δεν είναι ύφεση, ότι θα την αισθανθούν σαν ύφεση αυτόν τον χειμώνα. Και αν η Μητέρα Φύση αποφασίσει να μην συνεργαστεί και ο χειμώνας είναι πραγματικά βαρύς, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια κοινωνική αναταραχή», πρόσθεσε.

Η Γκεοργκίεβα κάλεσε τους κεντρικούς τραπεζίτες να «επιμείνουν» στη μάχη τους κατά του πληθωρισμού, σχολιάζοντας ότι πολλοί οικονομολόγοι έκαναν λάθος όταν προέβλεπαν πέρσι ότι ο πληθωρισμός θα μειωνόταν. «Ο πληθωρισμός είναι ανένδοτος (…) και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε από τους κεντρικούς τραπεζίτες να είναι εξίσου ανένδοτοι στην καταπολέμησή του», τόνισε.

Εάν η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική πάνε καλά, ο επόμενος χρόνος ίσως αποδειχθεί λιγότερο επώδυνος. Αλλά αν η δημοσιονομική πολιτική δεν είναι στοχευμένη, θα μπορούσε να γίνει «ο εχθρός της νομισματικής πολιτικής, πυροδοτώντας τον πληθωρισμό», κατέληξε.

