Eurobasket: Η Πολωνία ξάφνιασε και την Σλοβενία

Ακόμη μια έκπληξη στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, με την νίκη της Εθνικής Πολωνίας, που άφησε εκτός 4άδας την Σλοβενία.

Την μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης πέτυχε την Τετάρτη η Εθνική Πολωνίας, κερδίζοντας την Σλοβενία, με 87-90 και αφήνοντας εκτός 4άδας του Eurobasket τους Σλοβένους.

Η Πολωνία «αφαίρεσε το στέμμα» από τη πρωταθλήτρια Ευρώπης και μπήκε σε τροχιά μεταλλίων, μετά από 55 (!) χρόνια και την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 1967.

Πλέον, οι Πολωνοί έχουν τον νου τους στον αγώνα της Παρασκευής, όπου θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία, που κέρδισε στο θρίλερ με την Ιταλία.

Αυτό θα είναι το ένα απο τα δύο παιχνίδια που δίνουν το "μαγικο χαρτάκι" για τον τελικό της Κυριακής. Η άλλη ομάδα που θα προκριθεί στον τελικό του Eurobasket θα αναδειχθεί από τον αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας.

Σε έναν άκρως συναρπαστικό προημιτελικό γεμάτο ανατροπές, οι Πολωνοί επέδειξαν την απαραίτητη ψυχραιμία στο comeback της Σλοβενία από το -23, πίστεψαν στην υπέρβαση παρά τις διαδοχικές χαμένες βολές τους στο κρισιμότερο σημείο και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον ρέκορντμαν Ματαίους Πονίτκα (με 26π., 16ρ., 10ασ. έγινε ο τρίτος στην Ιστορία των Ευρωμπάσκετ που σημειώνει τριπλ νταμπλ μετά τους Τόνι Κούκοτς το 1995 και Αντρέι Μαντάκε το 2017) έκοψαν πρώτοι το νήμα του τερματισμού!

Μεγάλη εμφάνιση από τους νικητές πραγματοποίησαν οι Έι Τζέι Σλότερ και Μίκαλ Σοκολόφσκι, οι οποίοι πρόσθεσαν από 16 πόντους, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Γιάροσλαβ Ζισκόφσκι. Από την Σλοβενία, ο Βλάτκο Τσάντσαρ πάλεψε με 21 πόντους, ο Γκόραν Ντράγκιτς σημείωσε 17, ενώ ο σταρ της ομάδας, Λούκα Ντόντσιτς μέτρησε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ πριν αποβληθεί με πέντε φάουλ στο 37΄.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 39-58, 63-64, 87-90

Με το πόδι... κολλημένο στο γκάζι μπήκαν και οι δύο ομάδες στο παρκέ, αλλά οι Πολωνοί ήταν αυτοί που είχαν διάρκεια στο σκοράρισμα και με σερί 5-0 από το 21-21 εξασφάλισαν μία διαφορά την οποία κράτησαν μέχρι το 10΄ (29-26). Με οδηγό τον Πονίτκα οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς όχι μόνο δεν απειλήθηκαν μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αλλά φρόντισαν στο 18΄ να εκτοξεύσουν τη διαφορά στο +23 (54-31), αποκτώντας τεράστια ψυχολογία ενόψει της συνέχειας.

Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο οι Σλοβένοι «έδεσαν» την άμυνα τους, κράτησαν τους Πολωνούς στους 6 πόντους και με τους Τσάντσαρ και Μπλάζιτς να βρίσκουν τα μακρινά σουτ βρέθηκαν στο 28΄ στο -1 (60-61), για να κλείσουν το δεκάλεπτο σε απόσταση αναπνοής, έχοντας ολοκληρώσει επιμέρους σκορ 24-6 για το 63-64. Το πείσμα των Πολωνών πάντως δεν πτοήθηκε στον... επίλογο του αγώνα από την ανατροπή των Σλοβένων στο 32΄ (68-64) και με τον Σλότερ να οδηγεί την επίθεση προσπέρασαν και πάλι με 75-74. Όταν μάλιστα αποβλήθηκε ο Ντόντσιτς με 5 φάουλ, το έργο τους έγινε ακόμη πιο εύκολο, διαμορφώνοντας από τη γραμμή των ελευθέρων βολών το 84-76 στο 37΄ και σφραγίζοντας μία τεράστια πρόκριση!

Οι συνθέσεις:

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Αλεξάντερ Σέκουλιτς): Μπλάζιτς 13 (3), Τσάντσαρ 21 (2), Ντόντσιτς 14 (3), Μούριτς 5 (1), Νίκολιτς, Πρέπελιτς 9 (1), Σάμαρ, Τόμπι 8.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μπαλτσερόβσκι 11 (1), Τσελ 4, Τζιέβα 3, Γκάρμπατς, Μίχαλακ, Ολέινιτσακ, Πονίτκα 26 (5), Σλότερ 16 (2), Σοκολόφσκι 16 (2), Ζισκόβσκι 14 (3).

