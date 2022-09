Παράξενα

Ρόδος: Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ

Ξεκινάει η δίκη των 2 αδερφών που μαχαίρωσαν αστυνομικό, ο οποίος τους ζήτησε το λόγο για τον διαπληκτισμό που είχαν με τη γυναίκα του για μια θέση παρκαρίσματος.

Για την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου υπόθεσης με κατηγορούμενους δύο αδέλφια, ηλικίας 43 και 44 ετών οι οποίοι το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2020, επιτέθηκαν με μαχαίρι και τραυμάτισαν 37χρονο αστυνομικό ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας προκαλώντας του επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, η σύζυγος του αστυνομικού, που εργάζεται σε εμπορικό κατάστημα στην οδό Ηρακλειδών της Ιαλυσού, διαπληκτίστηκε με τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων για μια θέση στάθμευσης.

Ενημέρωσε τον σύζυγό της ο οποίος έσπευσε στο σημείο, διαπληκτίστηκε με τους κατηγορούμενους ζητώντας τους εξηγήσεις για το επεισόδιο που προηγήθηκε με τη σύζυγό του.

Τότε, όπως υποστηρίζει, οι δύο κατηγορούμενοι τον απείλησαν με κουζινομάχαιρο που κράδαιναν και ο ένας εξ αυτών του επιτέθηκε και του κατάφερε τραύματα κοντά στην κοιλιακή χώρα, κάτω από τα πλευρά και ένα στον αριστερό μηρό.

Τον άλλο κατηγορούμενο τον κρατούσαν άτομα που βρέθηκαν στο σημείο. Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί τους αναζήτησαν και το βράδυ της ίδιας ημέρας εμφανίστηκαν αυτοβούλως και παραδόθηκαν στις αρχές.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αφού έγινε συρραφή των τραυμάτων τους, πήρε εξιτήριο καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοφορίας, της οπλοχρησίας, της εξύβρισης, της απειλής και της απλής συνέργειας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σήμερα αναμένεται εκτός απροόπτου να υποβάλουν δια του συνηγόρου υπεράσπισής τους κ. Στέλιου Αλεξανδρή αίτημα ποινικής διαπραγμάτευσης στην Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας παρίσταται ο δικηγόρος κ. Ακης Δημητριάδης.

