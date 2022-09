Οικονομία

Κοινωνική στέγαση: Τα μέτρα για φθηνή στέγη σε νέους

Άτοκα δάνεια σε νέους για την αγορά κατοικίας. Δόση 275 ευρώ το μήνα για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ.

Παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, η Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ.

Η παρουσίαση γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), Σπύρο Πρωτοψάλτη. Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, συντονίζει την παρουσίαση.

«Το σχέδιο που παρουσιάζει η κυβέρνηση έχει συνταχθεί ως απάντηση στο πρόβλημα της ακριβής στέγης, το οποίο είναι υπαρκτό», είπε ο κ. Σκέρτσος ανοίγοντας την παρουσίαση. Όπως είπε, «η περίμετρος του προβλήματος είναι ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από την καθίζηση στην αγορά ακινήτων λόγω της πολυετούς κρίσης, υπάρχει μια αύξηση τιμών τόσο στα ενοίκια όσο και στην αγορά κατοικίας. Αυτό που για τους γονείς μας ήταν εύκολο ή αυτονόητο, το ότι με τον μισθό σου θα μπορείς να νοικιάσεις, να αγοράσεις ή να χτίσεις ένα σπίτι, σήμερα για τους νέους δεν είναι αυτονόητο».

Άλλες παράμετροι του προβλήματος:

η φθίνουσα πορεία ιδιοκατοίκησης

το μεγάλο στοκ παλαιών και αχρησιμοποίητων ακινήτων

η παλαιότητα των κατοικιών

καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση των νέων

το δημογραφικό ζήτημα

Το σχέδιο της κυβέρνησης απαντάει σε έξι στόχους πολιτικής:

μείωση υψηλού κόστους στέγασης

αύξηση ιδιοκατοίκησης νέων

στήριξη στα νέα ζευγάρια

εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση παλαιών κτιρίων (βελτίωση ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος)

άμβλυνση στρεβλώσεων στεγαστικής αγοράς- κίνητρα για φθηνές μακροχρόνιες μισθώσεις

αντιμετώπιση δημογραφικού ζητήματος

Οι 6 άξονες πολιτικής

Χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους 25 έως 39 ετών

Το πρόγραμμα άμεσης υλοποίησης με τίτλο «Σπίτι μου» προβλέπει στεγαστικά δάνεια έως 150.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τμ και έτος κατασκευής έως το 2007

Ωφελούμενοι είναι έως 10.000 νέοι ή ζευγάρια 25-39 ετών

Κατώτατο εισοδηματικό όριο: 10.000 ευρώ

Ανώτερο εισοδηματικό όριο: αντίστοιχο με επίδομα θέρμανσης

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ: 375 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό της ΔΥΠΑ και 125 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Τα 375 εκατ. ευρώ είναι άτοκα, που σημαίνει ότι το επιτόκιο αντί να είναι 4% θα είναι 1%. Μιλάμε για το χαμηλότερο δάνειο που υπάρχει στην αγορά είπε ο κ. Χατζηδάκης εξηγώντας ότι αν κάποιος έχει πάρει δάνειο 100.000 ευρώ για σπίτι η αποπληρωμή θα είναι 275-285 ευρώ το μήνα και θα του μείνει και το σπίτι.

Δόση 275 ευρώ για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ

Άτοκο στεγαστικό δάνειο για τρίτεκνους και πολύτεκνους ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει όσο αποπληρώνει 3+ παιδιά

Πρόβλεψη για διπλασιασμό του προϋπολογισμού σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων

Εφαρμογή: Από το 1ο τρίμηνο του 2023

Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Αξιοποίηση σε πρώτη φάση 1.000 ακινήτων του προγράμματος Εστία για 3 χρόνια

Μίσθωση ακινήτων ιδιωτών για παροχή κατοικιών με πολύ χαμηλό ενοίκιο

Ωφελούμενοι 2.500 άτομα 25-39 ετών δικαιούχοι ΕΕΕ (θα δοθεί προτεραιότητα σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες)

Προϋπολογισμός 21,5 εκατ, από το αποθεματικό της ΔΥΠΑ

Κίνητρο για τους ιδιοκτήτες: εξασφάλιση εγγυημένου μισθώματος από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Εφαρμογή:

Έως 12/2022: πρόσκληση προς του ιδιοκτήτες των ακινήτων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ για καταβολή των μισθωμάτων που λάμβαναν για επιπλέον 3 έτη

Έως 2/2023: πρόσκληση συμμετοχής προς ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Έως 3/2023: ολοκλήρωση επισκευής διαμερισμάτων και έναρξη στέγασης ωφελούμενων

Ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση κενών ιδιωτικών κατοικιών

Μαζική ανακαίνιση 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα παραχωρηθούν από ιδιοκτήτες για 5+ έτη

Ωφελούμενοι υπολογίζονται σε 10.000 νέοι και ζευγάρια 25-39 ετών που θα μείνουν σε ανακαινισμένα σπίτια

Προϋπολογισμός 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ

Διάθεση ακινήτων με χαμηλά ενοίκια

Κίνητρο για ιδιοκτήτες: Εγγυημένο ενοίκιο και ανακαίνιση

Εφαρμογή:

4ο τρίμηνο του 2022: Καθορισμός των προδιαγραφών των κατοικιών που θα νοικιαστούν και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ωφελούμενων. Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες.

1ο-2ο τρίμηνο 2023: Επιλογή και ανακαίνιση κατοικιών. Πρόσκληση προς ωφελούμενους.

3ο-4ο τρίμηνο 2023: επιλογή δικαιούχων και ανακαίνιση κατοικιών

1ο τρίμηνο 2024: έναρξη στέγασης

Πιλοτική δράση κοινωνικής κατοικίας για ευάλωτες ομάδες

Ανακαίνιση 100 διαμερισμάτων - 70 στον δήμο Αθηναίων και 30 στον δήμο Θεσσαλονίκης

Ωφελούμενοι θα είναι περίπου 200 νέοι και νέα ζευγάρια έως 39 ετών

Προϋπολογισμός 1,5 εκατ. ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης και το κόστος αποκατάστασης τυχόν φθορών από τη διαμονή των ωφελούμενων

Κοινωνική αντιπαροχή: Αξιοποίηση ακινήτων Δημοσίου για παροχή κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο

Ανέγερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 νέους με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο καθώς η ΔΥΠΑ δίνει την περιουσία και ο ιδιώτης επισκευάζει τα κτήρια. Το 50% των σπιτιών ή διαμερισμάτων πάει στον ιδιώτη και το άλλο 50% αξιοποιείται προς όφελος των νέων με πολύ χαμηλά ενοίκια.

Κοινωνική αντιπαροχή: Αξιοποίηση ακινήτων του υπ. Εργασίας

Ανακαίνιση και διάθεση περίπου 40 ακινήτων που ανήκουν στην παλαία πρόνοια με ωφελούμενους 80 νέους και προϋπολογισμό 1,75 εκατ. ευρώ προσθέτοντας ότι αυτό θα επεκταθεί και σε άλλα ακίνητα.

Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, από τα προγράμματα του υπουργείου Εργασίας θα ωφεληθούν 30.000 πολίτες. Όπως είπε, μόνο από το υπ. Εργασίας διατίθενται για τις δράσεις 726 εκατ. ευρώ (600 εκατ. του υπουργείου και το υπόλοιπο ποσό είναι τα δάνεια).

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές προβλέπονται δύο άξονες:

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Αύξηση κατά 50%

αύξηση στα 1.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ (ετησίως)

αύξηση στα 2.000 ευρώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν

Δικαιούχοι είναι 50.000 φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ

Προϋπολογισμός 75 εκατ. ευρώ

Εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο

