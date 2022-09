Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι λεπτομέρειες της κηδείας της

Ανακοινώθηκε το πλάνο για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ θα αρχίσει στις 11:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδος) τη Δευτέρα στο αββαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο προτού η σορός της εκλιπούσας μεταφερθεί για την ταφή της στο κάστρο Ουίνδσορ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλατιού.

Ιδιωτική τελετή για την ταφή της βασίλισσας θα γίνει στις 19:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Ουίνδσορ, σύμφωνα επίσης με σημερινή ανακοίνωση του παλατιού.

Αύριο, Παρασκευή, το βράδυ επίσης στις 19:30 τοπική ώρα (21:30 ώρα Ελλάδος), τα παιδιά της, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς Κάρολος Γ', θα παραστούν σε αγρυπνία που θα γίνει για τη βασίλισσα, η οποία απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 96 ετών στη Σκωτία, κατά την οποία θα βρίσκονται μπροστά στο φέρετρό της.

