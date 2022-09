Τεχνολογία - Επιστήμη

Θερμοκρασία: Περισσότερο κρύο στην Κρήτη από το Νευροκόπι!

Πιο κρύα περιοχή της χώρας τις τελευταίες 2 μέρες το Τζερμιάδο Λασιθίου που είχε χειμώνα το πρωί… και καλοκαίρι το μεσημέρι.

Η πιο κρύα περιοχή της χώρας είναι τα τελευταία δύο 24ωρα το Τζερμιάδο του Λασιθίου, όπου οι κάτοικοι βλέπουν μέσα σε λίγες ώρες το καλοκαίρι να γίνεται χειμώνας και αντιστρόφως. Τα φθινοπωρινά “τερτίπια” του καιρού έχουν σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται διακύμανση της θερμοκρασίας ακόμη και 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε λίγες ώρες.

Είναι ενδεικτικό πως, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, χθες Πέμπτη (15/9), στις 7.10 το πρωί στο Τζερμιάδο η θερμοκρασία ήταν 6,2 βαθμοί Κελσίου, ενώ στις 4.10 το απόγευμα ο υδράργυρος είχε “σκαρφαλώσει” στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, στο Τζερμιάδο του Λασιθίου καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία στη χώρα από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου. Συγκεκριμένα σήμερα, στις 7 παρά 10 το πρωί, στο Τζερμιάδο το θερμόμετρο έδειξε 7,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις οκτώ περιοχές της χώρας με τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες φιγουράρει σήμερα και το Θέρισο Χανίων, που ξεπέρασε ακόμη και το Νευροκόπι, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Οι πολύ χαμηλές αυτές θερμοκρασίες και οι μεγάλες διακυμάνσεις, σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, είναι κάτι που παρατηρείται και οφείλεται αφενός στην εποχή και στις μετεωρολογικές συνθήκες και αφετέρου στη μικρογεωγραφία των περιοχών αυτών.

