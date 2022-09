Κόσμος

Σολτς: Η Ρωσία του Πούτιν είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη Συμμαχία μας

Η βασική σας αποστολή είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη», ειδικά ενόψει της απειλής της Ρωσίας, πρόσθεσε ο καγκελάριος απευθυνόμενος στη Διάσκεψη των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Γερμανία είναι το πολυπληθέστερο έθνος, με τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και βρίσκεται στο κέντρο της ηπείρου, γι' αυτό και «οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να γίνουν ο ακρογωνιαίος λίθος της συμβατικής άμυνας στην Ευρώπη και η καλύτερα εξοπλισμένη δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και τόνισε ότι η βασική αποστολή της Bundeswehr είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη.

Μιλώντας στη Διάσκεψη των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Βερολίνο, ο κ. Σολτς επισήμανε ότι η Bundeswehr πρέπει να επιστρέψει στη βασική της αποστολή, της εθνικής και συμμαχικής άμυνας.

«Όλα τα άλλα καθήκοντα πρέπει να υποτάσσονται σε αυτό» δήλωσε και αναφέρθηκε στο έργο των ενόπλων δυνάμεων στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ακόμη και στον εμβολιασμό κατά την περίοδο της πανδημίας.

«Ένας καλός στρατός όπως η Bundeswehr πρέπει να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, αλλά αυτή δεν είναι η βασική σας αποστολή! Η βασική σας αποστολή είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας στην Ευρώπη», ειδικά ενόψει της απειλής της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόσθεσε ο καγκελάριος.

«Η Ρωσία του Πούτιν -προετοιμαζόμαστε για αυτό στο ΝΑΤΟ- είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη απειλή για τη Συμμαχία μας (…) Ένας πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας μπορεί να πίστευε ότι περιστοιχιζόμαστε μόνο από φίλους» υπογράμμισε και έκανε λόγο για μια «ισχυρά εξοπλισμένη πυρηνική δύναμη η οποία επιχειρεί δια της βίας να χαράξει εκ νέου τα σύνορα στην Ευρώπη και μόνο κάποιος που δεν ακούει και δεν διαβάζει τα ΜΜΕ μπορεί να το αμφισβητήσει».

Ο κ. Σολτς αναφέρθηκε ακόμη στην αποφασιστικότητα της Γερμανίας να αναλάβει ηγετική ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου, αλλά και για την ανάγκη ισχυρότερου ρόλου της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό τον σκοπό, συνέχισε, είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των γερμανικών κανονισμών εξαγωγών οπλικών συστημάτων.

Οι ισχύοντες, όπως είπε, παρεμποδίζουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα, καθώς τα από κοινού ανεπτυγμένα όπλα για εξαγωγές υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες - προς δυσαρέσκεια ορισμένων χωρών - εταίρων με χαλαρότερους κανονισμούς.

«Μια ισχυρότερη συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών θα ήταν εφικτή αν - και αυτό είναι απόλυτη προϋπόθεση - καταφέρουμε να αναθεωρήσουμε τις εθνικές μας επιφυλάξεις και τους κανονισμούς σχετικά με την εξαγωγή και τη χρήση αμυντικών συστημάτων κοινής κατασκευής», σημείωσε ο καγκελάριος και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «μπορεί κάποιοι να εκπλαγούν, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι έτοιμη για αυτό»

