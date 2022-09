Κοινωνία

Ατύχημα στο λούνα παρκ - Τραυματίας στον ΑΝΤ1: Νιώθω τρόμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή που τραυματίστηκε σε παιχνίδι στο λούνα παρκ μιλά στον ΑΝΤ1, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Μετά τα ευρήματα της πρώτης αυτοψίας στο υδάτινο παιχνίδι του "Allou Fun Park", που πραγματοποιήθηκε -σήμερα το μεσημέρι- μία δεύτερη αυτοψία έγινε στο σημείο από τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των τραυματιών.

«Σίγουρα πήγε καλά η έρευνα. Έχουμε κάποια ευρήματα. Το τελικό πόρισμα θα αργήσει ενδεχομένως, αλλά πάντως το τι περίπου έχει συμβεί το έχουμε καταλάβει. Αποκλείσαμε διάφορες περιπτώσεις. Δοκιμάσαμε κάποια πράγματα και νομίζω ότι είμαστε κοντά στην αλήθεια. Και ξέρουμε ότι δεν είναι ένα άλυτο μυστήριο. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει λύση και απάντηση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Λακαφώσης, τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των τραυματιών.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1, η 22χρονη Γεωργία, τραυματίας, και η μητέρα της περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν μετά το ατύχημα στο παιχνίδι του "Allou Fun Park".

«Άρχισα να θυμάμαι στο φορείο και εκεί είναι οι πρώτες εικόνες. Δε θυμάμαι που πήγαμε εάν παίξαμε πριν. Δε θυμάμαι τίποτα. Νιώθω τρόμο γενικά. Αυτές τις μέρες νιώθω τρόμο και που είμαι έξω», περιγράφει την κατάστασή της η 22χρονη, ενώ η μητέρα της, δηλώνει από την πλευρά της ότι, «πήγαν για να διασκεδάσουν. Να φτάνουμε να λέμε δόξα τω Θεώ, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ χειρότερα, να έχουμε χάσει τα παιδιά μας»

Ο δικηγόρος των οικογενειών κάνει λόγο για στοιχεία που θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

«Πολύ αποδεικτικό υλικό από τη δική τους φαρέτρα με δικά τους όπλα. Δηλαδή αυτοπυροβολούνται με όσα στοιχεία έχουν ως τώρα. Και βγαίνουν και περισσότερα», λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος των οικογενειών των τραυματιών, Βασίλης Καπερνάρος.

Το παιχνίδι δε λειτουργεί από όταν συνέβη το ατύχημα. Τα τρία παιδιά έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ενώ σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και η 21χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurobasket: Η Γαλλία στον τελικό

Ουκρανία – Ομαδικοί τάφοι στο Ιζιούμ: Βασανισμένα και δεμένα τα θύματα (εικόνες)

Καιρός: 40άρια και καταιγίδες το Σάββατο