Ειρήνη Παπά: Στον ΑΝΤ1 σπάνιο ντοκουμέντο από πρόβα της

Μοναδική στιγμή από τη μεγάλη καριέρα της μοναδικής Ελληνίδας ηθοποιού από πρόβα της στην Ακρόπολη μοιράστηκε με τον ΑΝΤ1 η Άννα Βαγενά.

Είναι λίγο πριν αρχίσει η τελετή αφής της φλόγας για την ολυμπιάδα της Βαρκελώνης, το 1992 και στο Βράχο της Ακρόπολης, η Ειρήνη Παπά περπατώντας μόνη δίπλα στον Παρθενώνα κάνει πρόβα τον ολυμπιακό ύμνο που πρόκειται να ψάλει.

Οι εικόνες ντοκουμέντο καταγράφονται από την Άννα Βαγενά. Την θυμάται μέσα στο μαύρο φόρεμα της και τα μαύρα μακριά μαλλιά της να ανεμίζουν , σαν ολύμπια θεά.

«…Θυμάμαι να πηγαίνει πάνω - κάτω, έδινε τόση σημασία στην προετοιμασία ως σωστή επαγγελματίας… θυμάμαι στο τέλος να φεύγει μέσα στον Ναό, όπως αποχώρησε από την ζωή».

Ο Γιάννης Παπαδάκης – Μετζικώφ, σκηνογράφος και ενδυματολόγος, δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως, «κάναμε πολλές μεγάλες παραγωγές μαζί, και στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στην Αμερική. Ήταν ολάνοιχτη. Κατέφθανε πάντοτε κουβαλώντας ένα σωρό πράγματα. Δώρα και για τους πιο νεαρούς συνεργάτες. Κεράσματα. Την αγαπούσαν όλοι. Δε δίσταζε να πάρει μια βελόνα, να βάψει κάτι. Ανακατευότανε σε όλα. Το όνειρό της ήτανε να φτιάξει βυζαντινοπρεπείς παραστάσεις. Ήθελε να φτιάξει τη Θεοδώρα.

Είχε ένα ασίγαστο πάθος για το Βυζάντιο. Είχε η ίδια γράψει την Θεοδώρα, έναν δικό της δραματικό μονόλογο».

Για το έργο μιλά και η Κατερίνα Διδασκάλου. «Θυμάμαι όταν με έψαξε να παίξω την «Θεοδώρα», στο έργο που είχε η ίδια γράψει. Συναντηθήκαμε για 2-3 μήνες και κάναμε πρόβες πάνω στην «Θεοδώρα» και θυμάμαι χαρακτηριστικά που μου έλεγε «παράτα όλα τα άλλα που κάνεις, να κάνουμε μόνο πρόβες την «Θεοδώρα»! Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ ευθύς» .

Και η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου, μοιράστηκε μια ιστορία της ανθρώπινης πλευράς της μεγάλης ηθοποιού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

«H Ειρήνη ήταν για τα δύσκολα. Ο Ανδρέας ήταν στο Ωνάσειο, και με πήρε από τις Αζόρες και μου τραγούδησε τα κάλαντα. Σκέφτηκα ότι κανένας άλλος δεν σου τα είπε», είπε η χήρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Τα αγαπημένα της πρόσωπα θα την αποχαιρετήσουν αύριο , στον τόπο καταγωγής της, στο Χιλιομόδι Κορινθίας, ενώ η οικογένειά της παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν για την στήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες ή στο Σπίτι του Ηθοποιού.

