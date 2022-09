Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το Σάββατο και την Κυριακή.

ΚΡΙΟΣ

Το Σάββατο μπορεί να ξεφύγετε τελείως με την παρέα σας ή το έτερο ήμισυ. Βόλτες, διασκέδαση, ξενύχτι αλλά και φλερτ θα είναι στο πρόγραμμα. Την Κυριακή θα παραμείνετε ασυγκράτητοι, που βέβαια αν είστε μόνοι, θα είναι η καλύτερή σας, αφού η πέραση που θα έχετε στο αντίθετο φύλο θα είναι μεγάλη και θα ανταποκριθείτε σε όποιο πρόσωπο σας ελκύσει περισσότερο. Αν έχετε σχέση, το μόνο που θα σας απασχολήσει είναι πώς θα απολαύσετε το τώρα.

ΤΑΥΡΟΣ

Το Σάββατο ίσως χάσετε την ψυχραιμία σας, εξ αιτίας ενός επαγγελματικού σας προβλήματος που θα ανακύψει ξαφνικά και ενδεχομένως να πρέπει άμεσα να βρείτε λύση. Η Κυριακή όμως θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να χαλαρώσετε στο σπίτι σας, με τη συντροφιά των αγαπημένων σας προσώπων, ενώ αν είστε μόνοι και βγείτε, θα σας φλερτάρει ένα πρόσωπο που θα σας δώσει την αίσθηση ότι μαζί του θα περάσετε όμορφα, αλλά καλό είναι να μη βιάζεστε να κρίνετε...

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το Σάββατο αναμένεται ταραχώδες, ιδιαίτερα αν έχετε σχέση, καθώς μια διαφωνία με τον άνθρωπό σας μπορεί να καταλήξει σε μεγάλο καβγά και εκτόξευση κατηγοριών, αλλά όμως θα βγουν κι αλήθειες. Προσέξτε, μην πείτε κάτι που αργότερα θα μετανιώσετε. Την Κυριακή, ωστόσο, τα πνεύματα θα ηρεμήσουν, θα είστε χαμογελαστοί, ενώ τα λόγια ενός προσώπου θα σας κάνουν να πιστέψετε ότι υπάρχει μέλλον. Όμως, καλού κακού, κρατήστε και μια επιφύλαξη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Το Σάββατο δεν αποκλείεται να σας αποκαλυφθεί κάτι σχετικό με ένα πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ή να σας γίνει μια ερωτική εξομολόγηση που θα σας εκπλήξει. Επίσης, αυτό ισχύει και για την Κυριακή, μπορεί να ξοδέψετε αρκετά χρήματα για να περάσετε καλά είτε είστε μόνοι είτε με τον άνθρωπό σας και θα το ευχαριστηθείτε. Καλό θα ήταν όμως να κοιτάξετε και το αύριο για να μην αγχωθείτε. Ακόμα, μπορεί να αναπτυχθεί ένα ειδύλλιο αλλά θα είναι μικρής διάρκειας.

ΛΕΩΝ

Το Σάββατο, καλού-κακού προετοιμαστείτε για μια έντονη διαμάχη με τον άνθρωπό σας, που ενδεχομένως να μην αφορά σε προσωπικά σας ζητήματα αλλά τρίτων. Αν είστε μόνοι, ένα φιλικό σας πρόσωπο μπορεί να δείξει ερωτικό ενδιαφέρον για σας που θα σας φέρει σε δύσκολη θέση. Η Κυριακή, αν αποφύγετε κάποιες υπερβολικές συμπεριφορές και εκδηλώσεις, θα είναι πολύ ωραία. Θα είστε χαρούμενοι, θα περάσετε όμορφα, ενώ πιθανόν να υπάρχουν και θετικές εξελίξεις για ένα σπίτι ή άλλο ακίνητο. Δεν αποκλείεται να γνωρίσετε μέσα από το περιβάλλον σας κι ένα πρόσωπο που θα σας ενθουσιάσει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το Σάββατο θα προκληθεί ένας μικρός χαμός, εξ αιτίας ενός οικογενειακού θέματος ή μιας ζημιάς στο σπίτι σας. Η Κυριακή θα προσπαθήσει να αναπτερώσει το ηθικό σας, να ξαναφέρει το χαμόγελο στα χείλια σας, ενώ όπου σταθείτε και βρεθείτε θα εισπράττετε κομπλιμέντα και θετικά σχόλια. Ερωτικά, θα τραβήξετε ένα πρόσωπο που θα σας εντυπωσιάσει με τα λόγια και την εμφάνισή του και θα αρχίσετε να κάνετε σχέδια, όμως μην προτρέχετε.

ΖΥΓΟΣ

Το Σάββατο, πηγαίνοντας σε διάφορα μέρη και συναντώντας ανθρώπους, θα μάθετε πολλά σχετικά με ένα πρόσωπο που σας αρέσει, ενώ δεν αποκλείεται και ένα φλερτ από αρκετά νεότερό σας άτομο. Η Κυριακή θα συνεχίσει το έργο που θα αφήσει πίσω του το σαββατόβραδο κι ίσως άρετε κάθε επιφύλαξη και πείτε «ναι» σε μια ερωτική πρόταση. Το βέβαιο είναι ότι θα προσθέσετε μια ακόμα εμπειρία στο σακούλι σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Το Σάββατο δεν αποκλείεται μια ζήλεια σας να προκαλέσει τσακωμό ανάμεσα σε σας και τον άνθρωπό σας ή ένας διαπληκτισμός με μέλος της οικογένειάς σας. Η Κυριακή θα είναι η μέρα σας, αφού η τύχη θα είναι με το μέρος σας και αν δεν ξεφύγετε από το μέτρο, τότε είτε είστε μόνοι είτε σε σχέση, αναμένονται ευχάριστα γεγονότα σχετικά με το σπίτι σας ή έναν καινούργιο έρωτα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Το Σάββατο θα σας πιάσει ανυπομονησία να αρχίσουν να γίνονται πράγματα στην προσωπική σας ζωή, οπότε θα αποφασίσετε να πάρετε πρωτοβουλίες για να τα σπρώξετε στην κατεύθυνση που θέλετε. Την Κυριακή το κέφι κι ο ενθουσιασμός θα σας καταλάβουν και δε θα θέλετε να μείνετε μέσα ούτε λεπτό. Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή κι ανέμελη, οπότε θα κινηθείτε με το σκεπτικό να περάσετε όπως μπορείτε καλύτερα και μην σας απασχολεί το αύριο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το Σάββατο θα σας αποκαλυφθεί ένα μυστικό που σχετίζεται με τα ερωτικά σας που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε μια απόφασή σας ή θα σας προκαλέσει ένα σωρό συναισθήματα. Την Κυριακή θα είστε αισιόδοξοι και θα πιστεύετε ότι όλα πλέον στη ζωή σας μπαίνουν στο σωστό δρόμο, όμως καλό θα ήταν να περιμένετε να δείτε την εξέλιξη μιας κατάστασης, πριν κάνετε σχέδια για το μέλλον.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το Σάββατο σας θέλει ενεργούς και δραστήριους, αποφασιστικούς και με γρήγορα αντανακλαστικά για να κινήσετε υποθέσεις, αλλά και να εκφράσετε την αλήθεια σας σε ένα πρόσωπο. Η Κυριακή θα είναι η τυχερή σας μέρα, καθώς θα νιώσετε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και να πετύχετε ένα μεγάλο στόχο σας. Θα καλοπεράσετε με τον άνθρωπό σας και θα κερδίσετε την καρδιά ενός ατόμου χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

ΙΧΘΥΕΣ

Το Σάββατο ίσως μάθετε διάφορα λόγια ή ενέργειες που γίνονται πίσω από την πλάτη σας στη δουλειά σας και θα προκαλέσουν το θυμό σας. Την Κυριακή θα απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης και θα διώξετε κάθε στενάχωρη σκέψη και δυσάρεστο συναίσθημα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να τραβήξετε και το ενδιαφέρον ενός προσώπου που θα προσπαθήσει να αποκτήσει μια πιο στενή επαφή μαζί σας.

Πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μέτρα: Ποιοι και πόσοι ωφελούνται (παραδείγματα)

Ασπρόπυργος: Ξέχασαν 6χρονο σε σχολικό - Τον είχαν κλειδώσει μέσα στο λεωφορείο!

Βασίλισσα Ελισάβετ: το “τελευταίο Σαββατοκύριακο” και το “αντίο” των εγγονών