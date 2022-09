Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι κυβερνήτες και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά του Κυβερνήτη κάθε ζωδίου και όσα πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους κυβερνήτες κάθε ζωδίου, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τα γνωρίσματα που είναι εμφανή σε κάθε ζώδιο και πληροφορίες που όλοι θα πρέπει να ξέρουν, μοιράστηκε την Παρασκευή, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, στην ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Ξεκινώντας, αναφέρθηκε σε όσα πρέπει να προσέξουμε και να περιμένουμε το τριήμερο, λέγοντας πως ο Πλούτωνας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα που μπορεί κάποια να είναι και λάθη, κάτι που επιτείνει συχνά και ο ανάδρομος Ερμής, σημειώνοντας ακόμη πως είμαστε ενώπιον μιας όψης που κάνει ο Ήλιος με τον Ποσειδώνα και μιας όψης της Αφροδίτης με τον Άρη.

Η αστρολόγος σημείωσε πως αυτό σημαίνει ότι «στην διάρκεια μιας συνάντησης, μιας συνεστίασης, μπορεί κάτι να μην πάει καλά, ο Πλούτωνας ίσως δεν αφήσει κάτι να πάει καλά», λέγοντας πάντως ότι θα είναι «ένα καλό Σαββατοκύριακο, που απλώς πρέπει να προσέξουμε λίγο».

Μετά, αφού επεσήμανε πως κάθε ζώδιο έχει άλλο Κυβερνήτη και αυτός επηρεάζει την γενική συμπεριφορά του κάθε ζωδίου, ξεκίνησε τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, με ειδική αναφορά και στους κυβερνήτες/

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

