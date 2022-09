Πολιτική

Κουτσούμπας: Θα έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις των λαών

Να προετοιμαστούμε «για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα» σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Τι λέει σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», κάνει λόγο για «πολύ δύσκολο χειμώνα», σημειώνοντας ότι οι αιτίες του ενεργειακού προβλήματος της χώρας - οι οποίες εντοπίζονται στις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις της ΕΕ και των κρατών μελών - προϋπήρχαν του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος επιτάχυνε τις εξελίξεις.

Τόνισε ότι το ΚΚΕ υποστηρίζει πως πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας. Πρόσθεσε ότι αυτή η αξιοποίηση πρέπει να γίνει με κεντρικό σχέδιο και πρόσθεσε: «Είναι ένα ολόκληρο σχέδιο στην οικονομία και αφορά πρωτίστως την ενέργεια, γιατί είναι απ' τους σημαντικότερους και κρίσιμους οικονομικούς τομείς που καθορίζουν το μέλλον μιας χώρας, αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονταν, ούτε γίνονται με οποιαδήποτε κυβέρνηση. 'Αρα, πρέπει να σκεφτούμε, τι πολιτικές επιλογές κάνουμε, και τι σχέδιο και στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα πρέπει να οικοδομήσουμε».

Ερωτηθείς για την πολιτική της ΕΕ στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανέφερε ότι «η Ευρώπη με τις επιλογές που έκανε και με τις αποφάσεις που πήρε, έβγαλε η ίδια τα ματάκια της», ενώ πρόσθεσε ότι «ενιαία άποψη (για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης) δεν μπορεί να υπάρξει». Είπε ακόμα ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με την «αλλαγή καυστήρων», σημειώνοντας ότι «δημιουργούνται αντικειμενικά σοβαρά προβλήματα, τα οποία είναι άλυτα για έναν λαϊκό άνθρωπο, για μια λαϊκή οικογένεια, που έχει και τη φορολογία, τις δυσκολίες στο μισθό, στη δουλειά, στη σύνταξη».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε και σε επισιτιστική κρίση και άλλα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια, σημειώνοντας ότι «η κατάσταση θα οδηγήσει αντικειμενικά σε όξυνση της δυσαρέσκειας, σε οργή, θα οδηγήσει σε εξεγέρσεις».

Όπως είπε η κινητοποίηση των λαών που ήδη συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου «είναι αναντίστοιχη των προβλημάτων, όμως όσα δε φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η ώρα. Και περιμένουμε, είμαστε σίγουροι - αυτή είναι η εκτίμηση μας δηλαδή - ότι θα έχουμε τέτοιες μεγάλες κινητοποιήσεις». Πρόσθεσε ότι «θα έχουμε ένταση της δικτατορίας του κεφαλαίου, των κατασταλτικών νόμων, των μηχανισμών».

Ως προς την προοπτική αποκατάστασης των σχέσεων Ρωσίας-ΕΕ, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «αντικειμενικά εφόσον τα οικονομικά της συμφέροντα (της Ρωσίας), της αστικής της τάξης δηλαδή, όχι του λαού της, έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα άλλων ισχυρών κρατών, είτε της Ευρώπης, είτε της Αμερικής, είτε άλλων χωρών, αναζητά διαφορετικούς συμμάχους».



Ως προς τη θέση της Ελλάδας και τη θωράκιση των συμφερόντων της στην παρούσα συγκυρία σημείωσε ότι «αναβαθμίζεται η αστική τάξη της χώρας - ή θέλει να αναβαθμιστεί, δεν ξέρω πόσο θα το καταφέρει - όσον αφορά τα κέρδη της, τον έλεγχο που έχει σε μερίδια αγορών σε άλλες χώρες στην περιοχή. Σ' αυτή τη λογική κινείται και η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι τώρα, υπηρετώντας αυτά τα συμφέροντα. Η αναβάθμιση των συμφερόντων της χώρας, απ' τη σκοπιά του λαϊκού παράγοντα, του λαού, το τι ενδιαφέρει και τι έχει να κερδίσει ο λαός, δεν γίνεται. Αντίθετα, εμπλέκεται όλο και περισσότερο σ' αυτή τη σύγκρουση και γίνεται και στόχος επίθεσης και αντιποίνων» σε περίπτωση όξυνσης της κατάστασης.

Αναφορικά με την «γεωπολιτική ζυγαριά» με την Τουρκία, είπε ότι «ο λαός της Ελλάδας είναι σίγουρα χαμένος και ο λαός της Τουρκίας, επίσης, είναι χαμένος». Επισήμανε ότι σε περίπτωση σύγκρουσης η Ελλάδα «θα είναι μόνη» καθώς «ΝΑΤΟ, ΗΠΑ το έχουν πει μ' όλους τους τρόπους, αλλά και η ΕΕ δεν πρόκειται να κουνήσει το χεράκι της για να κάνει οτιδήποτε». Δεν απέκλεισε την πιθανότητα αιφνιδιαστικής επίθεσης εκ μέρους της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι «και ο Ερντογάν κινείται σ' αυτή την κατεύθυνση προετοιμάζοντας το έδαφος, με τη 'Γαλάζια Πατρίδα', με τις διεκδικήσεις για αλλαγή συνόρων». Πρόσθεσε την εκτίμηση ότι «η υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα έχει ήδη αποφασιστεί και δρομολογηθεί» καθώς και ότι το ΝΑΤΟ «θα στηρίξει την Τουρκία».

Αναφορικά με το θέμα των υποκλοπών είπε ότι «φοβούμαστε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία εξακολούθησης της συγκάλυψης και με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς και πιο ξεκάθαρα με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Υπενθύμισε ότι οι καταγγελίες του ΚΚΕ ξεκίνησαν από το 2016 και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ήμουν μόνο εγώ ο παρακολουθούμενος στο τηλεφωνικό κέντρο, ήταν όλα τα στελέχη, τα μέλη του ΠΓ, της ΚΕ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, άλλα στελέχη που ήμασταν μέσα εκεί, το οποίο είναι απαράδεκτο φαινόμενο». Είπε ότι δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Εμείς έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, στη Βουλή τουλάχιστον 25 ερωτήματα είχα βάλει εγώ. Οι βουλευτές μας τώρα στην εξεταστική επιτροπή, έβαλαν άλλα τόσα, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι, είτε δεν καλούνται από την κυβερνητική πλειοψηφία στην επιτροπή, είτε όσοι καλούνται επικαλούνται το απόρρητο, δεν μπορούν να μιλήσουν».

Ως προς το πακέτο παροχών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, είπε ότι «δεν είναι επαρκές», επισημαίνοντας, όμως, ότι η κριτική του ΚΚΕ επικεντρώνεται στο ότι «ακόμη αυτά τα λίγα, τα ανεπαρκή που δίνει, στην ουσία πάλι τα πληρώνει ο ελληνικός λαός» μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Ο Δ. Κουτσούμπας απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ 25, σημειώνοντας ότι υπάρχει δυνατότητα για κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που συμφωνούν τα κεντρικά ζητήματα της χώρας.

«Το ΚΚΕ και το επεσήμανα από τη ΔΕΘ στην ομιλία μου, να μην το βάλουν στο κάδρο. Διότι το ΚΚΕ έχει σταθερή θέση. Όσο υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, όσο στα κεντρικά, τα βασικά, τα κύρια ζητήματα και όχι σε κάποια επιμέρους, υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, το ΚΚΕ θα βρίσκεται στην αντίπερα όχθη» υπογράμμισε. Κάλεσε τέλος, τον λαό «να μην είναι σε αναμονή, αλλά να κινητοποιηθεί γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει κάποιες ανάσες ανακούφισης και κυρίως μπορεί να ανοίγει ένας δρόμος για το αύριο, έτσι ώστε να υπάρχουν πολιτικές που πραγματικά θα υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα».

