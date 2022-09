Ελάφια βρέθηκαν... να κολυμπούν στον Ατλαντικό Ωκεανό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήγαν για ψάρεμα και επέστρεψαν... με δύο ελάφια! Τα δύο ελάφια εντοπίστηκαν σε απόσταση ενός μιλίου από το Nantucket Island.

(εικόνα αρχείου)

Πήγαν για ψάρεμα και επέστρεψαν... με δύο ελάφια!

Επαγγελματίες ψαράδες από τη Μασσαχουσέτη εντόπισαν στην ανοιχτή θάλασσα, στον Ατλαντικό Ωκεανό, δύο ελάφια να κολυμπούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα δύο ελάφια εντοπίστηκαν σε απόσταση ενός μιλίου από το Nantucket Island.

Island fishermen spotted a somewhat unusual sight off Sankaty on Monday: a pair of antlers poking out of the water. Two bucks were swimming together in open water about a mile off the east end of #Nantucket. pic.twitter.com/hdOp8ekUR8