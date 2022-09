Αθλητικά

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες

Επικράτησε του Παναιτωλικού και έφυγε νικήτρια από το Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική η ΑΕΚ

Μία βδομάδα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Λεωφόρου, η ΑΕΚ επανήλθε στις επιτυχίες, νικώντας μετά από αρκετά καλή εμφάνιση 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, για την 5η αγωνιστική της Super League. Αφού έχασαν αρκετές ευκαιρίες στο α΄ ημίχρονο, οι «κιτρινόμαυροι» (που αγωνίστηκαν σήμερα με την καινούρια μπορντό εμφάνιση) άνοιξαν το σκορ στο 48΄ με τον Λιβάι Γκαρσία, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από αυτογκόλ του Μλάντεν στο 75΄.

Ντεμπούτο με τον «Δικέφαλο» έκανε ο Μουκουντί, που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (από δική του κεφαλιά μάλιστα προέκυψε το αυτογκόλ), ενώ στα τελευταία λεπτά ο Ματίας Αλμέιδα έριξε στο ματς και τον Γαλανόπουλο, που επανήλθε στα γήπεδα μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω τραυματισμού.

Σαφώς ανώτερη από το ξεκίνημα του ματς η Ενωση, απείλησε στο 4΄ με άστοχη κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, μετά από ωραία σέντρα του Ρότα, ξανά στο 10΄ με σουτ του Γκατσίνοβιτς που μπλόκαρε ο Ανέστης, αλλά και στο 18΄ με το σουτ του Αραούχο από πλάγια θέση, που έδιωξε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Ο Παναιτωλικός από την πλευρά του είχε να αντιπαρατάξει ένα δυνατό σουτ του Σενγκέλια στο 16΄ που πέρασε άουτ, αλλά μετά τα μέσα του α΄ μέρους κατάφερε τουλάχιστον να κλείσει τους διαδρόμους προς την περιοχή του και απειλήθηκε μόνο από μία στημένη φάση στο 36΄, όταν η κεφαλιά του Τζαβέλλα έφυγε εκτός εστίας.

Οι τελευταίες στιγμές του ημιχρόνου σημαδεύτηκαν από μεγάλη ένταση, που είχε ως αποτέλεσμα ο διαιτητής Διαμαντόπουλος να... μοιράσει αρκετές κάρτες στους πάγκους των δύο ομάδων. Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα, ο πολύ εκνευρισμένος Τζαβέλλας χτύπησε το χέρι του σε ένα τζάμι, τραυματίστηκε και χρειάστηκε μάλιστα να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τη θέση του πήρε ο Μουκουντί, που έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, ο «Δικέφαλος» ευτύχησε να βρει πολύ νωρίς το γκολ που αναζητούσε. Σκόρερ στο 48΄ ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έπιασε αρκετά έξω από την περιοχή ένα συρτό σουτ και η μπάλα, αφού βρήκε τη ρίζα του αριστερού δοκαριού, κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά η κεφαλιά του αμαρκάριστου Καρέλη από πολύ καλή θέση στο 56΄ δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 59΄ ο Μουκουντί έκανε καθοριστική παρέμβαση μέσα στην περιοχή και έκοψε τον Ντίας, πριν ο τελευταίος επιχειρήσει το σουτ. Σύντομα, όμως, η ΑΕΚ ανέκτησε τον έλεγχο και «καθάρισε» το ματς στο 75΄, όταν ο Αμραμπατ εκτέλεσε κόρνερ, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στον Μλάντεν και ξεγέλασε τον Ανέστη για το 0-2. Μάνταλος και Αμραμπατ έχασαν ευκαιρίες να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ για την Ενωση, που πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση.

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης - Ελίασον, Ρότα, Χατζισαφί

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χατζηθεοδωρίδης, Μλάντεν (81΄ Μάρτενσον), Ντίας, Ντουάρτε (61΄ Κολοβός), Νταγκό (60΄ Μόρσεϊ), Σενγκέλια (74΄ Φλόρες), Καρέλης (81΄ Ζοάο Πέδρο)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα (73΄ Μάνταλος), Βίντα, Χατζισαφί (65΄ Μοχαμαντί), Τζαβέλλας (46΄ Μουκουντί), Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς (83΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα, Γκαρσία, Αραούχο, Ελίασον (65΄ Αμραμπατ)

