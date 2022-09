Κόσμος

Κολοράντο: Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα (βίντεο)

Τραγωδία στον αέρα. Φονική σύγκρουση αεροσκαφών πάνω από το Κολοράντο.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν, χθες Σάββατο, πάνω από την κομητεία Μπούλντερ του Κολοράντο, με τα συντρίμμια να διασκορπίζονται σε μεγάλη απόσταση.

Ήταν γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) όταν η αστυνομία «δέχθηκε κατεπείγουσες τηλεφωνικές κλήσεις» από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τα δύο αεροσκάφη να συγκρούονται στον αέρα, βόρεια του Ντένβερ, σύμφωνα με ανακοίνωση του σερίφη της κομητείας Μπούλντερ.

Οι δύο επιβαίνοντες στο Cessna 172 και ο πιλότος του Sonex Xenos βρήκαν τον θάνατο, ενώ δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο Vance Brand, στο Λόνγκμοντ του Κολοράντο. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

