“Στούντιο με θέα” - Ελαιοπαραγωγός: Οι 80 ελιές που έκοψαν σύριζα ήταν... 100 ετών!

Πως περιγράφει τις στιγμές, όταν αντίκρισε “καραφλό” το ελαιοπερίβολο, που άγνωστοι “καθάρισαν” από δεκάδες δέντρα. Το “χτύπημα” των δραστών και η απορία των γειτόνων.

Στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» μίλησε την Κυριακή ο ελαιοπαραγωγός από την Φωκίδα, που έκπληκτος, όταν πήγε στο χωράφι του μετά από καιρό, είδε να έχουν κοπεί από την ρίζα 80 ελαιόδεντρα ηλικίας 100 ετών, προφανώς για να αξιοποιηθούν ως καυσόξυλα.

Όπως είπε στην Φαίη Μαυραγάνη ο ελαιοπαραγωγός Θανάσης Μώκος, το ελαιοπερίβολο βρίσκεται στο Δροσοχώρι, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 930 μέτρων και απέχει από την Άμφισσα περίπου 6 χιλιόμετρα.

«Οι ελιές αυτές πρέπει να κόπηκαν γύρω στον Αύγουστο, διότι δύο άνθρωποι που ήταν εκεί γύρω εκείνη την περίοδο άκουσαν αλυσοπρίονο και σκέφτηκαν «καλά, τι κάνουν; Κλαδεύουν ελιές μέσα στο καλοκαίρι;», είπε ο ελαιοπαραγωγός.

Μάλιστα, όπως ανέφερε το χωράφι βρίσκεται σε σχετικά δύσβατο σημείο και μάλιστα επειδή το δικό του αυτοκίνητο δυσκολεύεται να προσεγγίσει, πήγε πριν από 10 ημέρες στο χωράφι με το 4Χ4 αυτοκίνητο του ανθρώπου, ο οποίος θα μάζευε τις ελιές σε λίγο καιρό και θα του έδινε ένα μέρος από το λάδι που θα έβγαζε η σοδειά.

Συγκλονισμένος από όσα αντίκρισε, αλλά και συγκινημένος, περιέγραψε στην Φαίη Μαυραγάνη πως «δεν υπήρχαν δέντρα, υπήρχαν μόνο οι κορμοί που ήταν μέσα στην γη, τα δέντρα είχαν κοπεί σύριζα. Τα δέντρα αυτά τα είχε «φτιάξει» ο παππούς μου το 1920, ήταν αμπέλια και το έφτιαξε ελαιώνα, για αυτό και έχω και ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτό».

Συμπλήρωσε πως «αυτό γίνεται κατ’ εξακολούθηση, κόβουν δέντρα από ελαιοχώραφα για καυσόξυλα, από αλλού πέντε και από αλλού δέκα δέντρα. Πριν από τρία χρόνια είχαν κόψει άλλα πέντε δέντρα από αυτό το χτήμα μου»

Ο κ. Μώκος επεσήμανε πως «η ζημιά είναι μεγάλη, είναι 40 δέντρα δικά μου και 40 του εξαδέλφου μου, γιατί ο παππούς το μοίρασε στα παιδιά του και μετά βγήκαν μοιράδια στα ξαδέλφια. Βγάζαμε από αυτά το λάδι για να φάμε εμείς και τα παιδιά μας και τώρα ούτε αυτό…».

«Εύχομαι να πιαστούν οι δράστες και να δικαστούν όπως πρέπει», κατέληξε ο άτυχος ελαιοπαραγωγός.