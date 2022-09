Πολιτική

Ερντογάν: Μήνυμα στον Μπάιντεν - Αιχμές για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλαπλούς αποδέκτες είχαν όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, στο δείπνο της Τουρκοαμερικανικής Ένωσης.

Αιχμές για την Ελλάδα σχετικά με το Μεταναστευτικό άφησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του, σε δείπνο στην Τουρκοαμερικανική Ένωση, στο Rockefeller Plaza.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε, «σήμερα, έχουμε μια Τουρκία με ισχυρό στρατό και διπλωματία που είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα, υπάρχει μια Τουρκία που έχει γίνει η συνείδηση της ανθρωπότητας, αγκαλιάζοντας και προστατεύοντας περισσότερους από 4 εκατομμύρια καταπιεσμένους και θύματα που αναζητούν καταφύγιο. Δεν είμαστε μια χώρα που πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Αντίθετα, είμαστε μια Τουρκία που τους σώζει από τη θάλασσα».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ακόμη «Σήμερα, υπάρχει μια Τουρκία που έχει φτάσει σε μια πολιτική αποτελεσματικότητα που αγωνίζεται για την ειρήνη στον κόσμο και επιτυγχάνει αποτελέσματα. Σήμερα, έχουμε μια Τουρκία της οποίας η οικονομία τρέχει από επιτυχία σε επιτυχία με ρυθμούς ρεκόρ ανάπτυξης, της οποίας οι πολιτικές χαίρουν θαυμασμού στην περιοχή της και πέραν αυτής και της οποίας η ικανότητα να αντιμετωπίζει τις κρίσεις έχει μεγιστοποιηθεί. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Τουρκία, πιστεύω ότι έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτή τη μεγάλη μεταμόρφωση στην Τουρκία. «Πόσο καιρό χρειάστηκε για να συμβεί αυτή η αλλαγή; Πόσο γρήγορα έγινε; Δεν το είχαμε την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, αλλά το έχουμε τώρα." Αυτό αποκαλύπτει μια πραγματικότητα».

«Η Τουρκία αλλάζει συνεχώς. Λέμε "όχι σταμάτα, συνέχισε". Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τον δρόμο μας με μια κατανόηση που βασίζεται στον ανταγωνισμό στον κόσμο. Γνωρίζω ότι η αυξανόμενη, η ενδυνάμωση και η αυξανόμενη φήμη της Τουρκίας σας ενσταλάζει εμπιστοσύνη εδώ», είπε ο κ. Ερντογάν.

Turk-Amerikan Ulusal Yonlendirme Komitesi Toplant?s?https://t.co/ywHBdqF4VQ — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) September 19, 2022

Μήνυμα στον Μπάιντεν: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούν να επιλύσουν Τουρκία και ΗΠΑ

Ακόμη, ο Τούρκος Πρόεδρος, απευθυνόμενος εμμέσως πλην σαφώς στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ανέφερε πως δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούν να επιλύσουν Ουάσινγκτον και Άγκυρα, ως στρατηγικοί εταίροι και σύμμαχοι επί 70 χρόνια. Υπενθυμίζοντας τις θέσεις της χώρας του, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε: «Εμείς είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι από τα πρώτα σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ και σε επίπεδα χρηματικής συμβολής όπως και αντίστοιχα ενισχύουμε με τον στρατό ξηράς μας. Είμαστε από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες. Άρα πρέπει να γίνει αντιληπτή η θέση της Τουρκίας να γίνει κατανοητή και οι αποφάσεις και τα βήματα πρέπει να λαμβάνονται με αυτά τα δεδομένα».

«Αν και έχουμε διαφορές σε κάποια ζητήματα που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια, σε πολλά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα τηρούμε παρόμοιες στάσεις», ανέφερε ο Ερντογάν για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, αναφέροντας ότι η Τουρκία ελπίζει να επιλύσει το επόμενο διάστημα τα όποια προβλήματα έχει στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, καθώς και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους στα πλαίσια του κοινού συμφέροντος.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: εκλογές με σταυρό και δίλημμα “Μητσοτάκης ή συνασπισμός υπό τον Τσίπρα”

Μάρθα Καραγιάννη - Βασίλης Κωνσταντίνου: δεν κάναμε παιδί, γιατί... (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη - Μαίρη Χρονοπούλου: έχουν πεθάνει όλοι, δεν αντέχω ότι είμαι η τελευταία… (βίντεο)