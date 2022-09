Πολιτική

Εκλογές - ΜέΡΑ25: Η πρόταση Τσίπρα για συνεργασία ειναι γεμάτη αοριστίες και αντιφάσεις

"Όσα ακούσαμε, δεν καθιστούν σαφές αν είναι έτοιμος ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κάνουν όσα δεν έκαναν την κρίσιμη στιγμή το 2015", τονίζει το ΜέΡΑ25.

"Μόνο η σφυρηλάτηση ενός κυβερνητικού προοδευτικού προγράμματος πριν τις εκλογές μπορεί να εξασφαλίσει την ρήξη με την ολιγαρχία", αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΜέΡΑ25, παίρνοντας εκ νέου θέση στην συζήτηση για την προοπτική μετεκλογικής συνεργασίας των κομμάτων της νυν αντιπολίτευσης, ώστε να προκύψει κυβέρνηση συνασπισμού.

Η τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο όσων είπε το Σαββατοκύριακο απο την ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας.

Το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Μάκης Βορίδης είπε μεταξύ άλλων πως«η κάλπη, στην απλή αναλογική, παροτρύνει τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα» και προσέθεσε πως το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι «Μητσοτάκης ή επιστροφή στο 2015 υπό χειρότερες συνθήκες, εάν υπάρξει ή ένα σχήμα συνασπισμού όπως το περιγράφει ο κ. Τσίπρας, των κομμάτων της σημερινής αντιπολίτευσης για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, ΣΥΡΙΖΑ με Βαρουφάκης, ίσως και με Ανδρουλάκη, αν και το ΚΚΕ έχιε αποκλείσει να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο».

«Αν αποτυπωθεί στην κάλπη της πρώτης Κυριακής, η δυναμική που καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις θα είναι πιο εύκολη η επιλογή την δεύτερη Κυριακή, καθώς θα είναι πιο κοντά στην αυτοδυναμία η ΝΔ και θα ακυρώνεται το σενάριο συνεργασίας των νυν κομμάτων της αντιπολίτευσης», συμπλήρωσε ο Υπ. Εσωτερικών.

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Όσα ακούσαμε αυτές τις μέρες από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν καθιστούν σαφές αν είναι έτοιμος ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κάνουν όσα δεν έκαναν την κρίσιμη στιγμή το 2015. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθαρή, είναι γεμάτη αοριστίες και αντιφάσεις, ενώ εμπεριέχει και ορισμένα σημεία τα οποία αποτρέπουν επί της ουσίας την ρήξη με το καθεστώς της ολιγαρχίας που ληστεύει καθημερινά την κοινωνία.

Ως ΜέΡΑ25 θεωρούμε πως χρειάζεται η σφυρηλάτηση ενός κυβερνητικού προγράμματος πριν από τις εκλογές, το οποίο δεν θα διαμορφωθεί πίσω από κλειστές πόρτες, ώστε μέσα από αυτό να βλέπει ο κόσμος τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων που θα προετοιμάσει τον κόσμο για την ρήξη που είναι απαραίτητη με την ολιγαρχία και θα χτίσει με αυτό τον τρόπο ένα πραγματικό προοδευτικό κοινωνικό μέτωπο στο οποίο να μπορέσει να στηριχθεί μια Κυβέρνηση ρήξης.

Σε αυτή την κατεύθυνση αντιστρατεύεται πλήρως η λογική του "θα μιλήσουμε για όλα αυτά μετά τις κάλπες", καθώς και η λογική της "ποσόστωσης" των πολιτικών προτεραιοτήτων μιας Κυβέρνησης συνεργασίας στη βάση των ποσοστών των κομμάτων. Για το ΜέΡΑ25 οι αξίες, οι αρχές και τα πολιτικά προτάγματα δεν είναι Υπουργεία για να μοιραστούν στη βάση της ποσόστωσης και της πολιτικής δύναμης που θα καταγράψουν τα κόμματα στις προσεχείς εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν.

Όποιες και όποιοι πραγματικά εννοούν την πρόθεση τους για ρήξη με την ολιγαρχία, τα συμφέροντα και τις πολιτικές της, πρέπει να προετοιμάζουν από πριν την κοινωνία που δεν θα ξαναδώσει λευκή επιταγή σε κανέναν. Γι' αυτό το λόγο εμείς επιμένουμε ότι δεν μπορεί να απαντηθεί μετά τις εκλογές το τι ακριβώς θα συμβεί και πώς ακριβώς θα αντιδράσει η οποιαδήποτε πραγματικά προοδευτική Κυβέρνηση, όταν θα επιβάλει, μέσα από τις πολιτικές της, την απαιτούμενη ασφυξία στα ολιγαρχικά συμφέροντα».

