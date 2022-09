Οικονομία

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι ημερομηνίες καταβολής τους

Πότε καταβάλλονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Οκτωβρίου 2022 , σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής τους, το πρόγραμμα πληρωμής των συντάξεων διαμορφώνεται ως εξής:

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.