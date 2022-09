Κόσμος

Κηδεία Bασίλισσας Ελισάβετ: Στο Ουίνδσορ η σορός για την “τελευταία πράξη” (εικόνες)

Η βασίλισσα θα ενταφιαστεί σε ιδιωτική τελετή, μακριά από τις κάμερες. Περίπου 800 καλεσμένοι στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου

Αφού ολοκληρώθηκε το τελετουργικό της νεκρώσιμης ακολουθίας και της πομπής στο Λονδίνο, παρουσία εκατοντάδων επίσημων προσκεκλημένων, η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ ξεκίνησε το ταξίδι προς την τελευταία κατοικία της στο Γουίνδσορ, όπου θα ενταφιαστεί αργά απόψε, δίπλα στον αγαπημένο σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Όλη η οικογένεια στα σκαλιά του κάστρου του Γουίνδσρορ αναμένοντας τη σορό της Βασίλισσας, καθώς το φέρετρο κατευθυνόταν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για την "τελευταία πράξη". Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου "βρίσκονται" οι σοροί από αρκετούς βασιλείς, όμως η Βασίλισσα Ελισάβετ θα είναι η πρώτη μονάρχης που θα ενταφιαστεί εκεί.

Σίγησε για δύο λεπτά η Βρετανία τιμώντας τη μνήμη της Ελισάβετ της Β'

Στην κορύφωση της τελετής στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, το φέρετρο τοποθετήθηκε ξανά στον κιλλίβαντα που μετέφερε στο ναό άγημα 142 ναυτών. Η πομπή κινήθηκε προς την Αψίδα του Γουέλινγκτον - και πλέον έφτασε στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Καμίλα, τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας Γουίλιαμ και Κέιτ, αλλά και τα εγγόνια του πρίγκιπα Γεώργιο και πριγκίπισσα Σάρλοτ στάθηκαν στην πρώτη σειρά στο Αββαείο, μαζί με τα άλλα τρία παιδιά της Ελισάβετ, την βασιλική πριγκίπισσα Άννα, τον Αντριου και τον Εδουάρδο.

Τα παιδιά της και τα εγγόνια της, εμφανώς συγκινημένα έψαλαν μαζί με τους περίπου 2.000 καλεσμένους στο Αββαείο τους αποχαιρετιστήριους ύμνους, που είχαν αναφορές στη βασιλεία της, στο αίσθημα του καθήκοντος που τη διακατείχε, αλλά και συμβολισμούς. Η βασίλισσα έκανε την τελευταία της διαδρομή στο Λονδίνο.

Στη βασιλική κρύπτη η σορός της Βασίλισσας.

Τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου ο τελευταίος αποχαιρετισμός με όλους τους τίλους της Ελισάβετ. Ο αυλητής παιανίζει τον τελευταίο χαιρετισμό και απομακρύνεται από το παρεκκλήσι.

Η τελετή ολοκληρώνεται με τον πρώτο χαιρετισμό στον Βασιλιά Κάρολο, με όλους τους τίτλους του. Η ευλογία από τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι. Ψάλλεται το God save the king.

Η σορός της Βασίλισσας θα ταφεί στις 9.30 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) σε ιδιωτική τελετή. Πλάι της, θα αναπαυτεί ο πρίγκιπας Φίλιππος, που παρέμενε σε κρύπτη έως τον θάνατο της Ελισάβετ. Εκείνη «άντεξε» χωρίς τον Φίλιππο κάτι λιγότερο από ενάμισι χρόνο.

"Τέλος εποχής"

Μια σελίδα της ιστορίας γυρίζει με το τελευταίο αντίο στην Ελισάβετ, η οποία βασίλεψε επί 70 χρόνια, επτά μήνες και δύο ημέρες, χωρίς να εκφράσει ποτέ δημοσίως τη γνώμη της, αλλά εκπλήρωσε τα καθήκοντά της με σοβαρότητα, αφοσίωση στο Στέμμα και, μερικές φορές, με ακαταμάχητο χιούμορ.

Όταν η πομπή έφτασε στην Αψίδα του Ουέλινγκτον, πολύ κοντά στα Ανάκτορα, το φέρετρο τοποθετήθηκε στη βασιλική νεκροφόρα, υπό τα βλέμματα των μαυροντυμένων μελών της βασιλικής οικογένειας – μεταξύ αυτών ήταν και τα δισέγγονα της Ελισάβετ, ο Γεώργιος 9 ετών και η αδελφή του Σάρλοτ, 7 ετών.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ φόρεσε το πρώτο της ακριβό κόσμημα, στην μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ σήμερα (19.09.2022) στην κηδεία της. Το διαμαντένιο κόσμημα μάλιστα, ήταν δώρο της ίδιας της προγιαγιάς της.

Η 7χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ, κόρη του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον έφτασε στην κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, μαζί με τη μητέρα της, τον αδερφό της πρίγκιπα Τζορτζ και τη βασίλισσα Καμίλα.

Η μικρή πριγκίπισσα ήταν ντυμένη στα μαύρα, φορώντας ακόμα και καπέλο, όπως ακριβώς και η μητέρα της. Το μοναδικό στοιχείο που «έσπαγε» την μονοχρωμία, ήταν μια διαμαντένια καρφίτσα που είχε το σχήμα πετάλου.

Η καρφίτσα είχε τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά από το παλτό της και είχε σχήμα πετάλου για να τιμήσει την αγάπη της αείμνηστης προγιαγιάς της για τα άλογα. Τη μικρή καρφίτσα μάλιστα, είχε χαρίσει στη νεαρή πριγκίπισσα η ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ.

Η αείμνηστη μονάρχης ήταν γνωστή για την συλλογή της από καρφίτσες και βασιλικά κοσμήματα.

Ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ΄ χαιρέτισε στρατιωτικά, ο εθνικός ύμνος παιάνισε και το όχημα ξεκίνησε αργά, με αστυνομική συνοδεία, για το Γουίνδσορ, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

Δείτε ολόκληρη την τελετή όπως τη μετέδωσε ζωντανά ο ΑΝΤ1 με συνεχείς συνδέσεις με το Λονδίνο





