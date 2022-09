Κόσμος

Τουρκικός Τύπος: Βλέπει συνομωσία Ελλάδας – ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη

Σενάρια συνωμοσίας «βλέπει» η Άγκυρα σχετικά με την Αλεξανδρούπολη, αλλά και τη Σούδα.

Συνωμοσία εναντίον της βλέπει η Άγκυρα «δείχνοντας» την Αλεξανδρούπολη ως την μεγάλη απειλή για την Τουρκία. Ξεδιπλώνουν μάλιστα απίστευτα σενάρια για πολιορκία της Τουρκίας την οποία καταστρώνουν ΗΠΑ και Ελλάδα.

‘Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η νέα συνωμοσιολογία ξεκίνησε σήμερα με το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Χουριέτ. Στο βασικό της πρωτοσέλιδο με τίτλο «Σχέδια Αλεξανδρούπολης» γράφει ότι οι ΗΠΑ μετατρέπουν το λιμάνι Αλεξανδρούπολης σε θαλάσσια στρατιωτική τους βάση. Η Χουριέτ γράφει ακόμη ότι, οι ΗΠΑ διευρύνουν το λιμάνι με τρόπο ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν σε αυτό μεγάλα πολεμικά πλοία.

Μάλιστα η εφημερίδα δεν περιορίζεται μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Γράφει για τη βάση της Σούδας στην Κρήτη ότι θα μεγαλώσει με τρόπο που να μπορούν να τοποθετηθούν αεροσκάφη F-35 αλλά και drones.

Τώρα το απόγευμα ο ειδικός για θέματα ασφάλειας Αμπτουλάχ Αγάρ υποστήριξε στην επίσης φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλλιέτ ότι σε περίπτωση που γίνει χερσαία επιχείρηση εναντίον της Τουρκίας, θα γίνει από την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα κάνει δήθεν πονηριές εναντίον της Τουρκίας υπό τη σημαία των ΗΠΑ. Όπως σχολιάζει, με αυτές τις κινήσεις διαταράσσεται η ισορροπία και όταν συμβεί αυτό υπάρχει κίνδυνος πολέμου.

