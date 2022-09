Πολιτική

Ο Πάνος Καμμένος καταγγέλλει διαδικτυακή απάτη με τη χρήση του ονόματός του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη διαδικτυακή απάτη καταγγέλλει ο Πάνος Καμμένος. Ποιοι χρησιμοποιούν το όνομά του.



Μεγάλη διαδικτυακή απάτη καταγγέλλει ο Πάνος Καμμένος, αποκαλύπτοντας ότι επιτήδειοι χρησιμοποιούν εν αγνοία του το όνομά του για να πουλήσουν προϊόντα αδυνατίσματος.

Συγκεκριμένα, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια ψεύτικη διαφήμιση που αφορά στον πρώην υπουργό Εθνικής Aμυνας και το βάρος του. Στόχος της, να πείσει το καταναλωτικό κοινό να αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν που υποτίθεται ότι βοήθησε τον Πάνο Καμμένο να χάσει πολλά κιλά. «Πώς σε δύο μήνες κατάφερα να ζυγίζω μόνο 69 κιλά από 119» αναφέρει η διαφήμιση που βασίζεται σε fake δηλώσεις του Πάνου Καμμένου.

Ο Πάνος Καμμένος όταν διαπίστωσε ότι κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά του σε online καμπάνια, έγινε έξαλλος και ενημέρωσε τους ακολούθους του στο Instagram.

«Είναι απατεώνες. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που γράφουν, ούτε τους γνωρίζω, ούτε έχω χρησιμοποιήσει προϊόντα τους ποτέ. Διαδώστε το» έγραψε, ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία.

Είναι η δεύτερη φορά που ο πρώην υπουργός Εθνικής Aμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ καταγγέλλει απάτη με το όνομά του. Τον περασμένο Ιούλιο, με ανάρτησή του, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προϊόντα αυτά, καλώντας τον κόσμο να μην παρασυρθεί από τη διαφήμιση.

“Κάποιοι απατεώνες χρησιμοποιούν στα social media το όνομα μου φωτό και προφίλ για να προωθήσουν προϊόντα αδυνατίσματος με τα οποία δεν έχω καμία σχέση είναι μαϊμού μην παρασυρθεί κανένας και κάνετε report”, είχε γράψει τότε ο Πάνος Καμμένος.

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές απάτες που σκαρφίζονται επιτήδειοι για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες δεν έχουν όριο και συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να χρησιμοποιούν ονόματα γνωστών προσώπων για να στήσουν «παγίδα» σε χρήστες του διαδικτύου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Kammenos (@kammenos.panos)

Ειδήσεις σήμερα:

Ευρωπαϊκή Ένωση: Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για προστασία της ενιαίας αγοράς

Κηδεία Ελισάβετ: Το αποχαιρετιστήριο του Βασιλιά Κάρολου (εικόνες)

Παρακολουθήσεις: Μήνυση Πιτσιόρλα κατά Ρουμπάτη