Νέα Υόρκη: Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Αρμενίας

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκε με τους δύο ομολόγους του ο Νίκος Δένδιας.

Με μια τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αρμενίας συνεχίστηκε το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Κύπριο και τον Αρμένιο ομόλογο του την έξαρση τουρκικής ρητορικής, τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, καθώς και τον πρόσφατο βομβαρδισμό αρμενικού εδάφους από το Αζερμπαϊτζάν και τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε «είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια τριμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας. Μας ανέλυσε τι συμβαίνει στον Νότιο Καύκασο, και είχαμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε από κοινού τη σταθερή θέση μας υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Αρμενίας. Οποιοσδήποτε αναθεωρητισμός, από οπουδήποτε και αν προέρχεται, από οποιαδήποτε χώρα και αν ξεκινάει -και, μάλιστα, με την προσπάθεια η ενεργειακή κατάσταση να λειτουργήσει ως όπλο εις βάρος ορισμένων κρατών και να επιχειρηθούν αλλαγές επί του εδάφους- θα μας βρίσκει αντίθετους. Η Ελλάδα και η Κύπρος συμπορεύονται πάντα με έναν άξονα και ένα κοινό ευαγγέλιο: την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στα δικαιώματα ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, και, βέβαια, και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Στη συνέχεια ακολούθησε διμερής συνάντηση με τον Κύπριο ΥΠΕΞ, Ιωάννη Κασουλίδη, προκειμένου να συνεχιστεί ο διαρκής συντονισμός και η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, ενόψει των επαφών που θα έχουν οι δύο υπουργοί στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

